وزارة الصحة تفتتح مراكز للشيخوخة الصحية في 54 ولاية تركية

وضعت وزارة الصحة التركية مراكز الشيخوخة الصحية في الخدمة في 180 منشأة صحية في 54 ولاية، سيتم فيها توفير رعاية خاصة للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاماً على يد أطباء مسؤولين عنهم في هذه المراكز التخصصية.

وقد بدأت مراكز الشيخوخة الصحية YAŞAM بالفعل في تقديم الخدمات للأشخاص الذين تبلغ أعمارهم 80 عاماً وأكثر في 180 منشأة صحية في 54 ولاية في تركيا. ومن المخطط توسيع المراكز إلى 81 ولاية خلال فترة قصيرة وتوسيع نطاقها لخدمة الأشخاص الذين تزيد أعمارهم عن 65 عاماً في المرحلة المقبلة.

وتهدف المراكز إلى تسهيل ودعم حصول كبار السن على الخدمات الصحية، وتوفير المتابعة الطبية، وعند الضرورة تقديم الخدمات الصحية عن بعد والفحوصات والخدمات الاستشارية.

وتلعب مراكز "ياشام" أو الشيخوخة الصحية، حيث يقدم الأطباء والممرضون والعاملون في المجال، الرعاية الصحية لكبار السن، دوراً نشطاً في تحديد احتياجات الرعاية الصحية لكبار السن في المنزل أو في الموقع، وإنشاء خطط الرعاية الطبية المناسبة.

وفي هذا الإطار يتم تقييم كبار السن عن طريق الزيارات المنزلية حسب حالتهم، ويتم إعداد البرنامج العلاجي الذي يحتاجونه من قبل أخصائي العلاج الطبيعي، مع قياسات وتقييمات للعلاج الطبيعي والتأهيل.

هذا وقد شكلت الوزارة 204 فرق ميدانية حتى الآن، تم تكليف هذه الفرق بـ 137 طبيباً متخصصاً و119 ممارساً عاماً.

ومن بين الخدمات التي تقدمها مراكز "يشام" تحديد مواعيد العيادات الخارجية لكبار السن لتلبية احتياجاتهم مثل الضمادات والحقن وتغيير القسطرة ونقلهم من المنزل إلى المستشفى ومن المستشفى إلى المنزل عند الضرورة.

ومن ناحية أخرى، ستطلق الوزارة أولاً خدمة صحية عن بعد تسمى "التطبيب عن بعد" في "يشام" ليتمكن كبار السن من الحصول على الخدمة دون الحاجة إلى الحضور إلى المستشفى في بعض الحالات.

وبهذه الطريقة سيكون من الممكن طباعة التقارير والوصفات الطبية عن بعد، خاصة لمرضى المتابعة وأصحاب الحالات المزمنة.

كما سيتم بعد مشروع "يشام"، تطبيق نظام التطبيب عن بعد في العيادات الخارجية وأطباء الأسرة والمستشفيات.