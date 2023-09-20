مجلس التعليم العالي التركي يحذر مؤسسات التعليم الخاصة من "الرسوم الإضافية"

أصدر مجلس التعليم العالي في تركيا تحذيراً لمؤسسات التعليم ما بعد المرحلة الثانوية الخاصة في البلاد، وحثهم على فرض الرسوم الدراسية على الطلاب على أساس كل دورة أو فصل دراسي للطلبة غير القادرين على التخرج خلال الفترة القياسية.

وجاء بيان الهيئة التعليمية رداً على الجامعات الخاصة، التي تجمع رسوماً سنوية إضافية من الطلاب الذين ينتهي بهم الأمر إلى إعادة دراسة الدورات من الصفوف الدنيا، بعد فشلهم في الحصول على الاعتمادات اللازمة بنجاحٍ في العام الدراسي التالي.

وتم اتخاذ قرار مراجعة هيكل الرسوم بعد الشكاوى التي تلقتها الهيئة من الطلاب الذين قاموا بتمديد فترات دراستهم، حيث أثار هؤلاء الطلاب مخاوف بشأن فرض رسوم سنوية على الدورات التي يحتاجون إلى استعادتها.

ورداً على ذلك، قررت مجلس التعليم العالي أنه في الحالات التي يعيد فيها الطالب فصلاً دراسياً أو يتجاوزون فترة التعليم القياسية، فإن الرسوم ستعتمد فقط على الدورة أو الفصل الدراسي الذي يتطلب الإعادة، ولن تتجاوز الرسوم بغض النظر عن الظروف، المبلغ المحسوب لكل دورة أو الرصيد المقرر لذلك الفصل الدراسي المحدد.

وشدد البيان أيضاً على أن مجلس التعليم سيراقب عن كثب امتثال الجامعات الخاصة لهذا القرار، خلال فترة المراجعة الأولية لضمان التنفيذ المتسق والعادل.

ويهدف هذا التغيير في السياسة إلى دعم الطلاب بنهج أكثر مرونة وعدالة، فيما يتعلق بالرسوم الدراسية، بما يتماشى مع الاحتياجات والظروف المتطورة لأولئك الذين يتابعون التعليم العالي في جامعات ومعاهد خاصة(ما بعد المرحلة الثانوية).