الخطوط الجوية التركية تنال جائزة "المستوى العالمي" للمرة الثالثة

حصلت شركة الخطوط الجوية التركية على جائزة APEX World Class للمرة الثالثة، لقيادتها العالمية في تجربة الاستضافة وجودة الخدمة في صناعة الطيران، وفقاً لبيان الشركة يوم الخميس.

وإلى جانب الخطوط الجوية التركية، حصلت شركات طيران أخرى على نفس الجائزة لعام 2024 وهي طيران الإمارات والخطوط الجوية اليابانية والخطوط الجوية الملكية الهولندية والخطوط الجوية القطرية والسعودية والخطوط الجوية السنغافورية وخطوط زيامن الصينية.

وتعتبر شركات الطيران التي تفوز بالجائزة "متقنة" بالفعل لتجربة الاستضافة من خلال تقديم خدمة عملاء متميزة، كما يتم تقييمها من خلال تدقيقٍ شامل لجودة الخدمة ومبادرات مراقبة السلامة والصحة.

وقال أحمد أولمشتور كبير مسؤولي التسويق في الخطوط الجوية التركية، إن الجائزة تظهر مدى نجاح استراتيجيات الناقل الوطني التركي وجهوده.

وأضاف: "إن مقاعدنا المريحة وخدماتنا الشخصية وعروضنا الفريدة التي تهدف إلى تلبية احتياجات ضيوفنا، كلها جزء من جهودنا لجعل تجربة الرحلة استثنائية".

من جانبه قال جو ليدر، الرئيس التنفيذي لشركة APEX وهي شركة استشارية تعمل بمجال تقييم استضافة الطيران: "في عالم تجارب الطيران الراقية ترتفع الخطوط الجوية التركية فوق مكانة شركة طيران من فئة الخمس نجوم كنموذج للتميز، حيث فازت كواحدة من شركات الطيران المرموقة القليلة في العالم بجائزة عام 2024".

وأشاد أيضاً بوجبات الخطوط الجوية التركية على متن الطائرة، قائلاً: "بلمسة طهاة الطيران في الخطوط الجوية التركية، تصبح كل وجبةٍ بمثابة رحلة طهي لا مثيل لها، وتذكرنا بالسهرات على ضوء الشموع تحت سماء الأناضول المرصعة بالنجوم، كونها تقدم مأكولاتٍ تركيةً أصيلةً وباذخة. وتجسد الضيافة بمزيج من الدفء والرفاهية حقاً، جوهر خدمتهم".

يذكر أن الخطوط الجوية التركية تأسست عام 1933، وتقوم برحلات إلى 344 وجهة في 129 دولة، بأسطولٍ مكون من 429 طائرة.