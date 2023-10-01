الشرطة التركية تحبط هجوماً إرهابياً أمام المديرية العامة للأمن في أنقرة

أعلن وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، الأحد، إصابة عنصري أمن بجروح طفيفة في هجوم إرهابي وقع صباح اليوم الأحد بالعاصمة أنقرة.

وذكر يرلي قايا في منشور على منصة "إكس" (تويتر)، أن هجوماً إرهابياً وقع في حدود الساعة 06:30 ت.غ بالعاصمة أنقرة.

وأوضح أن إرهابيين اثنين وصلا بسيارة تجارية صغيرة إلى أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية، ونفذا هجوماً.

وأشار إلى أن أحد الإرهابيين قام بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر.

وأفاد بأن اثنين من عناصر الأمن التركي أصيبا بجروح طفيفة خلال إطلاق النار، متمنيا لهما الشفاء العاجل.

وختم قائلا: "كفاحنا سيستمر بلا هوادة حتى يتم تحييد آخر إرهابي".

نيابة أنقرة تفتح تحقيقا في الهجوم الإرهابي

في سياق متصل، أعلنت النيابة العامة في العاصمة التركية أنقرة، فتح تحقيق في الهجوم الإرهابي.

وأفاد بيان صادر عن النيابة العامة، بفتح تحقيق في الهجوم الذي وقع في 1 أكتوبر/ تشرين الأول 2023.

وأضافت أنه تقرر حظر البث والوصول إلى المحتوى المتعلق بالحادث، من قبل المحكمة الجنائية المناوبة في أنقرة.

في السياق، أكد وزير العدل التركي يلماز تونج، بدء تحقيق موسع حول الهجوم الإرهابي الذي وقع وسط العاصمة التركية أنقرة.

وقال تونج في منشور على وسائل التواصل الاجتماعي: "أدين بشدة الهجوم الإرهابي وسيتم إجراء تحقيق موسع بكافة جوانبه بالتنسيق مع نائب رئيس النيابة العامة المكلف بشأن الحادثة".

وأضاف قائلا: "لن يعيق هذا الهجوم بأي حال من الأحوال كفاح تركيا ضد الإرهاب. إن كفاحنا ضد الإرهاب سوف يستمر بتصميم أكبر. لا ينبغي لأحد أن يشك في هذا".

وتمنى تونج الشفاء العاجل لعنصري الأمن اللذين أصيبا بجروح طفيفة في الهجوم.

إدانات

وأكد رئيس البرلمان التركي نعمان قورتولموش، أن تركيا وشعبها لن يمنحا الفرصة للخونة وسيتم مكافحة الإرهاب بروح الوحدة والتضامن.

وقال قورتولموش، عبر حسابه في وسائل التواصل الاجتماعي الأحد، وقوفهم الدائم إلى جانب المؤسسات وقوات الأمن التي تكافح بحزم للقضاء على الإرهابيين ومن يقف وراءهم.

وأضاف أن "الدولة التركية وشعبها لن يعطيا الفرصة للخونة وستواصل نضالها بروح الوحدة والتضامن".

وأعرب قورتولموش، عن تمنياته بالشفاء العاجل لعنصري الأمن اللذان اصيبا بجروح طفيفة في الهجوم الإرهابي.