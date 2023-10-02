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الاستخبارات التركية تحيد قيادي في "بي كي كي" الإرهابي شمالي سوريا

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 02.10.2023 14:09
القيادي بتنظيم بي كي كي الإرهابي مزدلف تاشكين حيدته الاستخبارات التركية بمدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا صورة: الأناضول القيادي بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي "مزدلف تاشكين" حيدته الاستخبارات التركية بمدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا (صورة: الأناضول)

أعلنت مصادر أمنية تمكن وحدات تابعة للاستخبارات التركية من تحييد القيادي بتنظيم "بي كي كي" الإرهابي "مزدلف تاشكين"، في عملية بمدينة القامشلي بمحافظة الحسكة شمال شرقي سوريا.

وونقلت وكالة الأناضول، الاثنين، عن المصادر قولها إن الاستخبارات التركية توصلت إلى معلومات تفيد بأن تاشكين الملقب بـ"أصلان صامورا" عبر من العراق إلى تركيا.

وأضاف أن الإرهابي المذكور انضم إلى التنظيم عام 1988، وهو المخطط المسؤول عن الهجوم الإرهابي في منطقة داغليجا بولاية هكاري (جنوب) عام 2007.

وذكرت المعلومات أن عملية التحييد جرت على طريق القامشلي- عامودا شمال شرقي سوريا.

والإرهابي مزدلف تاشكين، تسبب في استشهاد 12 جندياً تركياً وإصابة 16 في "داغليجا" عام 2007، ويعمل في صفوف "بي كي كي" بمناطق العراق وسوريا.

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