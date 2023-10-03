السلطات التركية تنفذ عملية أمنية متزامنة ضد "بي كي كي" الإرهابي في 18 ولاية

أطلقت تركيا، صباح الثلاثاء، عملية أمنية متزامنة ضد خلايا تابعة لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في 18 ولاية.

وأفادت وكالة الأناضول، أن العملية تُنفّذ بالتنسيق بين جهاز الاستخبارات، والمديرية العامة للأمن والنيابة العامة في ولاية شانلي أورفة جنوبي تركيا.

وتأتي العملية بعد متابعة وتحريات استمرت 10 أشهر، قامت خلالها الاستخبارات التركية برصد المشتبه بهم في النشاط لمصلحة التنظيم الإرهابي في كلّ من شمالي العراق، وسوريا، إلى جانب الداخل التركي.

ونفذت العملية بشكل متزامن في كل من ولايات شانلي أورفة، وإسطنبول، وأنطاليا، وأضنة، وبورصة، وديار بكر، وغازي عنتاب، وماردين، ومرسين، ودنيزلي، وقونية، وقيصري، وباطمان، وإسبارطة، وباليكاسير، وشرناق، وقوجة إيلي، وأماسيا.

وأسفرت العملية الأمنية حتى الساعة العاشرة صباحاً (توقيت تركيا) عن توقيف 90 مشتبهاً به.

وفي السياق، كشف وزير الداخلية التركي علي يرلي قايا، عن 466 عملية أمنية متواصلة ضد كافة التنظيمات الإرهابية، بحلول الساعة 08:30 (+3 تغ) من صباح الثلاثاء.

وأضاف في تدوينة على منصة "إكس" (تويتر)، أن 13 ألفاً و440 عنصر أمن يشاركون في العمليات المستمرة بعموم تركيا.

وفي التفاصيل، أوضح أن هذه العمليات 8 منها متوسطة الحجم، و458 صغيرة الحجم.