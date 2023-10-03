تحسن ملحوظ في أداء المصانع التركية وسط ركود خانق في أوروبا

شهد نشاط الصناعات التحويلية في تركيا تحسناً طفيفاً في سبتمبر/أيلول لكنه لا يزال ينكمش للشهر الثالث على التوالي، بسبب التباطؤ الأقل وضوحاً في الإنتاج والطلبيات الجديدة، حسبما أظهر مسح يوم الاثنين.

وأظهر مسح مماثل أن نشاط الصناعات التحويلية في منطقة اليورو ظل غارقاً في تراجع عميق وواسع النطاق الشهر الماضي، حيث استمر الطلب في الانكماش بوتيرة نادراً ما يتم تجاوزها منذ جمع البيانات لأول مرة عام 1997.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات للتصنيع في تركيا من 49.0 إلى 49.6 في أغسطس/آب، وفقاً للمسح الذي أجرته غرفة صناعة إسطنبول، حيث استقر أقل بقليل من خط 50 نقطة الذي يشير إلى نمو النشاط.

وتراجع الإنتاج للشهر الثالث على التوالي، ما يعكس ظروف السوق الضعيفة وتباطؤ وتيرة الأعمال الجديدة القادمة. ومع ذلك، شهدت بعض الشركات ثبات الطلب خلال الشهر.

وأظهرت الأدلة المتناقلة أن ضغوط الأسعار حدت من طلب العملاء، وبالتالي تباطأت الطلبيات الجديدة بشكل عام، ولكن بوتيرة أضعف مما كانت عليه في أغسطس/آب.

وارتفعت تكاليف المدخلات وأسعار المخرجات بسبب ضعف العملة ولكن معدل التضخم تباطأ، في حين استمرت معدلات تشغيل العمالة في الارتفاع بشكل طفيف. ومع ذلك، قامت بعض الشركات بتقليص عدد موظفيها وسط انخفاض الطلبيات الجديدة.

وقال أندرو هاركر، مدير الاقتصاد في شركة S&P لأداء السوق العالمية: "كانت هناك علامات على الاستقرار في قطاع التصنيع التركي خلال شهر سبتمبر/أيلول، حيث أفادت بعض الشركات أن الطلب صمد بشكل جيد خلال الشهر".

"وبالرغم من أن ظروف الأعمال ظلت صعبة بشكل عام، إلا أن أحدث البيانات توفر بعض الأمل في إمكانية تسجيل العودة إلى النمو قبل نهاية العام. وكان من بين العوامل التي ساعدت الشركات في سبتمبر/أيلول التخفيف الملحوظ للضغوط التضخمية".

ركود التصنيع في أوروبا

انخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لمنطقة اليورو لبنك هامبورغ التجاري، الذي جمعته شركة S&P، إلى 43.4 في سبتمبر/أيلول من 43.5 في أغسطس/آب، وهو ما يتوافق مع التقدير الأولي.

وانخفض المؤشر الذي يقيس الإنتاج ويغذي مؤشر مديري المشتريات المركب المقرر صدوره يوم الأربعاء، ويُنظر إليه على أنه مقياس جيد للصحة الاقتصادية، من 43.4 إلى 43.1.

وقال سايروس دي لا روبيا، كبير الاقتصاديين في بنك هامبورغ التجاري: "جاء مؤشر مديري المشتريات للإنتاج أقل بكثير من 50 خلال الربع الثالث بأكمله، لذلك نحن على يقين من أن الركود في التصنيع استمر خلال هذه الفترة".

"وفي السباق نحو القاع، تتصدر فرنسا وألمانيا الطريق في مؤشرات مديري المشتريات لشهر سبتمبر/أيلول. وفي الوقت نفسه، تتقدم إسبانيا وإيطاليا بشكل أقل خطورة إلى حد ما".

وارتفع مؤشر الطلبيات الجديدة الشهر الماضي من 39.0 إلى 39.2 في أغسطس/آب، لكنه ظل دون مستوى التعادل.

وأضاف دي لا روبيا أن هذا الانخفاض في الطلب جاء بالرغم من انخفاض متوسط الأسعار لمدة ثلاثة أشهر التي تفرضها المصانع بشكل أسرع من أي وقت في تاريخ المسح، بخلاف فترة الركود الكبير في 2008/2009.

ويرحب صناع السياسات في البنك المركزي الأوروبي، الذين فشلوا حتى الآن في إعادة التضخم إلى المستوى المستهدف، بالأخبار المتعلقة بانخفاض الأسعار.

وفي الشهر الماضي رفعوا سعر الفائدة الرئيسي للمرة العاشرة على التوالي، وسيظلون معلقين حتى يوليو/تموز على الأقل من العام المقبل، وفقاً لاستطلاع أجرته رويترز.

تباطؤ حاد في المملكة المتحدة

وفي أماكن أخرى، تباطأ نشاط التصنيع في المملكة المتحدة بشكل حاد في سبتمبر/أيلول، بالرغم من أنه أقل حدة من الشهر السابق عندما انكمش بأسرع معدل في أكثر من ثلاث سنوات.

وظل مؤشر مديري المشتريات أقل بكثير من مستوى 50، مرتفعاً إلى 44.3 في سبتمبر/أيلول من قراءة أغسطس/آب البالغة 43.0، والتي كانت الأدنى منذ مايو/أيار 2020.

وكان الانخفاض في الطلب الخارجي واسع النطاق، وشمل العملاء في البر الرئيسي لأوروبا والولايات المتحدة والصين والبرازيل، ما يعكس ضعف الاقتصاد العالمي.

نمو قوي في روسيا

نما النشاط في قطاع التصنيع الروسي بأسرع وتيرة له منذ أكثر من 6 سنوات في سبتمبر/أيلول، في حين ارتفع التوظيف في القطاع بأسرع معدل له منذ أكثر من عقدين.

وارتفع مؤشر مديري المشتريات التصنيعي إلى 54.5 من 52.7 في أغسطس/آب، مسجلاً أعلى قراءة منذ يناير/كانون الثاني 2017.

وقالت S&P لأداء السوق العالمية في بيان: "إن الطلب القوي من العملاء، وإطلاق المنتجات الجديدة، واستبدال الواردات الناجح أدى إلى هذا الارتفاع". "كان تسارع النمو مدفوعاً بالطلب المحلي، مع زيادة طلبات التصدير الجديدة بوتيرة أبطأ وهامشية فقط".

واعتمد نمو القطاع خلال أكثر من 19 شهراً منذ بدء الاجتياح الروسي لأوكرانيا، إلى حد كبير على الطلب المحلي.

اليابان يطالها الركود

وفي آسيا، انخفض نشاط المصانع في اليابان بأسرع وتيرة في 7 أشهر في سبتمبر/أيلول، حيث استمر تدهور الظروف الاقتصادية العالمية في إضعاف الطلب.

وانخفض مؤشر مديري المشتريات النهائي لبنك جيبون الياباني إلى 48.5 في سبتمبر/أيلول من 49.6 في أغسطس/آب، وهو ما يتماشى تقريباً مع القراءة الأولية البالغة 48.6. وظل المؤشر تحت عتبة 50.0 نقطة لمدة أربعة أشهر متتالية.

وإلى جانب ارتفاع أسعار المواد الخام والنفط والشحن والطاقة، أدى ضعف الين إلى ارتفاع تضخم أسعار المدخلات، والذي وصل إلى أعلى مستوى له منذ أربعة أشهر في سبتمبر/أيلول.

وتجاوزت الاستقالات الطوعية في سبتمبر/أيلول معدل ملء الشواغر الحالية، ما ترك رقم التوظيف الفرعي دون تغيير عن الشهر السابق.

وجاء هذا الرقم الرئيسي المتشائم في أعقاب البيانات الحكومية التي نشرت الأسبوع الماضي، والتي أظهرت أن إنتاج المصانع اليابانية ظل ثابتاً في أغسطس/آب.