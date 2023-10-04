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السلطات التركية تكشف هوية المنفذ الثاني لهجوم أنقرة الإرهابي

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 04.10.2023 10:26
مدخل مديرية الأمن العامة في العاصمة التركية أنقرة الذي تعرض لهجوم إرهابي صورة: الأناضول مدخل مديرية الأمن العامة في العاصمة التركية أنقرة الذي تعرض لهجوم إرهابي (صورة: الأناضول)

وزارة الداخلية التركية: المنفذ الثاني لهجوم أنقرة هو المدعو "أوزكان شاهين" العضو في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

كشفت وزارة الداخلية التركية، الأربعاء، عن هوية المنفذ الثاني للهجوم الإرهابي الذي استهدف مبنى المديرية العامة للأمن في العاصمة أنقرة، قبل أيام.

وأعلنت الوزارة، في بيان صادر عنها، أن المنفذ الثاني هو المدعو "أوزكان شاهين" العضو في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.

وأضاف البيان أن السلطات الأمنية تواصل التحقيق في الحادثة، مؤكداً الاستمرار بحزم في مكافحة الإرهاب حتى القضاء على آخر عناصره.

وكانت وزارة الداخلية التركية قد كشفت في وقت سابق عن هوية المنفذ الأول للهجوم الإرهابي، وهو المدعو "حسن أوغوز" الملقب بـ "كانيفار أردال"، العضو في تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" الإرهابي.

وصباح الأحد الفائت، وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوما، بحسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

ولاحقاً تبنى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.

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