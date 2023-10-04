تركيا تعيد إحياء نقل البضائع عبر بحيرة وان بأكبر العبارات

أعلنت وزارة النقل والبنية التحتية يوم الثلاثاء،عن خططٍ لتنشيط نقل البضائع عبر بحيرة فان أكبر بحيرة في تركيا، وذلك باستخدام أكبر عبارتين في البلاد.

وصُنعت العبارتان اللتان تحملان اسم "إدريس بيتليسي" و"سلطان ألب أرسلان"، واللتان يبلغ عرضها 24 متراً وارتفاعهما 7 طوابق، في منطقة تاتفان التابعة لولاية بدليس. ومن المقرر أن تلعبا دوراً محورياً في السياحة الإقليمية عبر توفير الوصول إلى المواقع التاريخية والعجائب الطبيعية في المنطقة، مع إتاحة الفرصة للركاب للسفر وسط المناظر الطبيعية الخلابة.

ومنذ إطلاقها في بحيرة وان عام 2018، قامت هذه العبارات بإجمالي 1.918 رحلة، حيث تتمتع كل سفينة بقدرة استيعابية كبيرة تصل إلى 2000 طن.

ويتم تحميل العربات المليئة بالبضائع على العبارات في مديرية إدارة عبارات تاتفان، لتُنقل بعد ذلك إلى مدينة وان، حيث يتم إرسالها بالقطار إلى دول آسيا الوسطى عبر إيران.

وكشف جوشكون غوندوز مدير عمليات عبارات بحيرة وان، أن هذه المراكب التي يصل طولها إلى 135 متراً، هي الأكبر من نوعها في تركيا.

وأشار غوندوز إلى أنه خلال ذروة الوباء، انخفض عدد الركاب بينما ارتفع حجم نقل البضائع. وقال: "لقد شهدنا ذروة نقل البضائع خلال فترة الوباء عام 2020، حيث قمنا بـ 383 رحلة واستخدمنا مساحة استيعاب 350 راكباً".

ويعزز إحياء نقل البضائع على بحيرة وان من خلال هذه العبارات الرائعة، النشاط التجاري والتواصل في المنطقة ويشجع السياحة، كما يسهّل الوصول إلى المناظر الطبيعية الخلابة والمعالم الثقافية في بحيرة وان.