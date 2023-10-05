أنقرة ولفكوشا توقعان بروتوكول تعاون في مجال التعليم

وقعت تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية، الخميس، بروتوكول تعاون في مجال التعليم بين البلدين.

جاء ذلك خلال زيارة أجراها وزير التربية التركي يوسف تكين إلى عاصمة جمهورية شمال قبرص التركية لفكوشا لإجراء محادثات مع نظيره ناظم تشاووش أوغلو.

ووقع تكين وتشاووش أوغلو خلال الزيارة بروتوكول تعاون بين البلدين، يتضمن تعزيز العلاقات في مجال التعليم ونقل الخبرات.

وأشار تكين في تصريحات للصحفيين، إلى أهمية تربية أجيال تحمي التراث وتتنافس في الظروف العالمية، مضيفاً بالقول: "إن دافعهم هو نقل الرابطة العميقة بين قبرص والأناضول إلى الأجيال القادمة"، بحسب وكالة الأناضول.

وأوضح تكين أنهم وقعوا البروتوكول لمواصلة العلاقات القائمة بين جمهورية شمال قبرص التركية وتركيا، مبيناً: "يمكن للمعلمين والإداريين حماية تراث الأجداد الذين عهدوا بهذه الجغرافيا والتأكد من أن الأجيال القادمة تحميها بنفس التضحية".