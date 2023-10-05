تركيا تدمر مستودعات أسلحة وذخائر لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي في سوريا

نفذت الاستخبارات التركية عملية ضد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي في شمال سوريا، الخميس، دمرت خلالها مستودعات أسلحة وذخائر ومباني تتمركز فيها وحدات هجومية وتخريبية.

ونقلت وكالة الأناضول عن مصادر أمنية قولها إن الاستخبارات التركية نفذت عملية ضد "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي وكادره الإداري ومنشآته في سوريا، بعد أن تبين أن الهجوم على مقر وزارة الداخلية التركية بأنقرة (الأحد الماضي)، تم التخطيط له في هذا البلد، وأن الإرهابيين الذين شاركوا في الهجوم عبروا إلى تركيا من هذه المنطقة.

وأوضحت أنه خلال العملية تم تدمير مستودعات أسلحة وذخائر ومبانٍ تتمركز فيها وحدات هجومية وتخريبية، تم تحديدها ورصدها وفقا للجهود الاستخباراتية في المنطقة.

وأشارت المصادر أنه تم خلال العملية تدمير العديد من الأهداف بالذخيرة الذكية، مؤكدةً أن العمليات ستستمر ضد التنظيم الإرهابي لحين تحقيق أهدافها.

وأكدت المصادر أن العمليات ستستمر ضد التنظيم الإرهابي لحين تحقيق أهدافها.

وصباح الأحد الماضي، وصل إرهابيان بسيارة تجارية صغيرة أمام مدخل المديرية العامة للأمن التابعة لوزارة الداخلية في أنقرة، ونفذا هجوما، بحسب تصريح لوزير الداخلية علي يرلي قايا.

وقام أحد الإرهابيين بتفجير نفسه، فيما تمكنت قوات الأمن من تحييد الآخر، وأصيب اثنان من عناصر الأمن التركي بجروح طفيفة جراء إطلاق النار.

ولاحقاً تبنى تنظيم "بي كي كي" الإرهابي مسؤوليته عن الهجوم.