تركيا تنظم المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية للعام 2026

تستضيف تركيا المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي سيعقد عام 2026، وفق ما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، اليوم.

تصريح كاجر جاء في حفل افتتاح منشأة صناعية بولاية قوجة إيلي شمال غرب البلاد، وأوضح أنه تلقى خبرا سار من العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال: "المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية يعقد هذا العام في العاصمة الأذربيجانية باكو، ونحن (تركيا) كنا قد رشحنا أنفسنا لاستضافة هذا الحدث الضخم في أنطاليا".

وأضاف: "قبل قليل تلقيت اتصالا من زملائي أبلغوني بأن تركيا فازت في سباق استضافة المؤتمر، وستستضيف أنطاليا أكبر مؤتمر للفضاء بالعالم في 2026".