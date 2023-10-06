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تركيا تنظم المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية للعام 2026

وكالة الأناضول للأنباء
إسطنبول
نشر في 06.10.2023 15:21
المؤتمر الدولي الرابع والسبعون للملاحة الفضائية في باكو، أذربيجان. 06/10/2023 الأناضول المؤتمر الدولي الرابع والسبعون للملاحة الفضائية في باكو، أذربيجان. 06/10/2023 (الأناضول)

تستضيف تركيا المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية الذي سيعقد عام 2026، وفق ما أعلن وزير الصناعة والتكنولوجيا محمد فاتح كاجر، اليوم.

تصريح كاجر جاء في حفل افتتاح منشأة صناعية بولاية قوجة إيلي شمال غرب البلاد، وأوضح أنه تلقى خبرا سار من العاصمة الأذربيجانية باكو.

وقال: "المؤتمر الدولي للملاحة الفضائية يعقد هذا العام في العاصمة الأذربيجانية باكو، ونحن (تركيا) كنا قد رشحنا أنفسنا لاستضافة هذا الحدث الضخم في أنطاليا".

وأضاف: "قبل قليل تلقيت اتصالا من زملائي أبلغوني بأن تركيا فازت في سباق استضافة المؤتمر، وستستضيف أنطاليا أكبر مؤتمر للفضاء بالعالم في 2026".

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