لأول مرة في العالم.. تركيا تنفذ تجربة مشتركة بين مسيرات جوية وبحرية ضد هدف بحري محتمل

نجح أسطول مسيرات بحرية انتحارية محلية الصنع، في إصابة هدف محتمل في تجربةٍ بحرية شاركت فيها طائرات مسيرة محلية الصنع أيضاً (UAV)، وفق بيان لوزارة الدفاع التركية يوم الاثنين.

وقامت شركة أسيلسان الدفاعية الرائدة، بتطوير سرب من المركبات البحرية السطحية غير المأهولة من طراز ألباتروس Albatros-S يتكون من 8 طائرات بحرية بدون طيار، للمشاركة في اختبارٍ يستهدف سفينةً بطول 22 متراً قبالة ساحل ولاية مرسين التركية.

وبالفعل تم اكتشاف المسيرة الجوية الشهيرة بيرقدار TB2، السفينةَ المستهدفة وأغرقتها في غضون دقائق بعد أن اقتربت منها وضربتها برأسٍ حربي أنتجته شركة روكتسان الدفاعية المحلية.

وقالت وزارة الدفاع على منصة التواصل الاجتماعي X: "لأول مرة في العالم، يتم تنفيذ هجوم سرب من خلال العملية المشتركة بين المسيرات البحرية والجوية".

ويتميز نظام ألباتروس Albatros-S المسير آلياً بمستوىً عالٍ من الاستقلالية، وهو قادر على التنقل وتنفيذ المهام من خلال تشكيل سرب بشكلٍ مستقل عن التحكم المركزي.

وقالت وزارة الدفاع إنه تم اتخاذ احتياطاتٍ دقيقةٍ لتقليل التأثير البيئي أثناء التجربة البحرية. كما خضعت السفينة المستهدفة قبل الاختبار، لإجراءات تنظيفٍ شاملةٍ لإزالة الملوثات مثل الوقود والزيت.

أما المركبة البحرية المسيرة التي يبلغ طولها حوالي 7 أمتار، فتتميز بسرعة تزيد عن 40 عقدة، ومدى إبحارٍ يزيد عن 200 ميل بحري، وقدرة حمولة كبيرة.

وستكون المركبات البحرية المسيرة Herd AUSV قادرة على متابعة مهامها ضد العوائق المختلفة، بفضل ما زودت به من قدراتٍ مثل نظام الاتصالات المحلي ونظام التحكم ونظام الاتصالات المتعددة ونظام الملاحة عبر الأقمار الصناعية العالمي.

كذلك تتمتع المسيرات البحرية أيضاً بالقدرة على أداء الواجبات في بيئةٍ غير متصلةٍ بالإنترنت.

ومن خلال الكشف عن بُعد جديد في المشهد البحري، ستوفر هذه المسيرات قدراتٍ تشغيلية مهمة في حماية البحار المحيطة بتركيا، التي يطلق عليها مجتمعة اسم "الوطن الأزرق".

كما ستضيف مركبات AUSV بعداً جديداً لأمن وحماية الجرف القاري البحري للبلاد والمنطقة الاقتصادية الخالصة مع ميزات مثل الملاحة المستقلة في الأسراب، وتغيير التشكيل المستقل وتنفيذ المهام المنفردة.