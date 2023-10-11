تركيا الثانية عالمياً في استخدام الانستغرام بأكثر من 150 مليون حساب

شهدت منصة التواصل الاجتماعي الشهيرة إنستغرام، التي استحوذت على اهتمام المستخدمين منذ إطلاقها عام 2010، نمواً كبيراً في تركيا التي أصبحت ثاني أكثر الدول نشاطاً على المنصة، بعد أن أفادت التقارير الإعلامية المحلية أنها تضم 153.6 مليون حساب نشط.

تأسست منصة إنستغرام في 6 أكتوبر/تشرين الأول 2010، وقامت على مدى السنوات الـ 13 الماضية، بزيادة قاعدة مستخدميها بسرعة، ما جعلها واحدة من منصات الوسائط الاجتماعية الأكثر استخداماً على مستوى العالم.

ووفقاً لتقرير صادر عن موقع متخصص في تقييم المواقع، برزت تركيا اعتباراً من نهاية شهر سبتمبر/أيلول، بين الدول التي تتمتع بأعلى نسبة استخدام لإنستغرام. وتتصدر الهند القائمة بـ 263.3 مليون حساب وتليها تركيا بـ 153.6 مليون حساب والبرازيل بـ 119.6 مليون حساب نشط.

وتضم إنستغرام إحدى المنصات الأكثر زيارة على مستوى العالم، أكثر من 12.8 مليار مستخدم نشط شهرياً، مع وصول 500 مليون شخص إلى التطبيق يومياً. وقد قام مستخدمو المنصة بتحميل ما يقرب من 50 مليار صورة إلى النظام الأساسي حتى الآن.

من المثير للاهتمام أن 47.2% من مستخدمي إنستغرام هم من الإناث و52.8% من الذكور. كما أن 70% من أصحاب الحسابات تقل أعمارهم عن 35 عاماً، بينما تقضي الفئة العمرية 25-34 عاماً معظم الوقت على المنصة، بمتوسط 32 دقيقة يومياً. وتشهد المنصة أعلى نسبة مشاركة، أيام الأربعاء بين الساعة 5 - 7 مساءً.

رونالدو الأول بعدد المتابعين وميسي الأول بالإعجابات

ويحتل نجم كرة القدم البرتغالي كريستيانو رونالدو المركز الأول بعدد المتابعين مع 607 مليون متابع على المنصة. فيما أسطورة كرة القدم الأرجنتينية ليونيل ميسي، الذي حصل على 61.2 مليون إعجاب لصورة شاركها بعد فوزه بكأس العالم في ديسمبر/كانون الأول 2022، هو صاحب الرقم القياسي لأكبر عدد من الإعجابات على منشور.

وبعد صورة ميسي، تأتي صورة البيضة التي نشرها حساب "world_record_egg" في المركز الثاني من حيث عدد الإعجابات، إذ حصلت على 55.9 مليون إعجاب، ويليها منشور رونالدو الذي أعلن فيه ولادة توأمه.

وتعتبر لندن المدينة الأكثر مشاركة على المنصة، وتشمل الوسوم الأكثر شعبية "#love" و"#instagood" و"#fashion" و"#photooftheday". كما أن الرموز التعبيرية لوجوه "الفرح والدموع" الأكثر استخداماً.

ووفقاً للبيانات، فإن ما يقرب من 71% من الشركات في الولايات المتحدة تستخدم منصة إنستغرام للمبيعات والإعلانات. وبالإضافة إلى ذلك، يعتمد 44% من المستخدمين على المنصة للتسوق الأسبوعي، ويزور واحد من كل شخصين التطبيق لاكتشاف علامات تجارية جديدة.

وفي ساحة إنستغرام العالمية، حيث تحتل تركيا المرتبة الثانية في الحسابات النشطة، الشخصيات الرائدة في عالم الطهي تثير ضجة أيضاً. ويتصدر الطاهيان المشهوران بوراك أوزدمير ونصرت كوغجه القائمة بـ 54.08 مليون و53.52 مليون متابع على التوالي.

ومن بين السياسيين الأتراك، يتصدر الرئيس رجب طيب أردوغان بـ 11.77 مليون متابع. وزعيم حزب الشعب الجمهوري كمال كيليتشدار أوغلو 2.37 مليون متابع، وزعيمة حزب جيد ميرال أكشينر بـ 1.44 مليون متابع، وزعيم حزب الحركة القومية دولت بهجلي لديه 647 ألف متابع، ما يضمن موقعهم في القائمة.