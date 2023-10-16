تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كي كي" شمال العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الاثنين، تحييد عنصرين من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمال العراق.

وأوضحت الوزارة، في بيان عبر حسابها على منصة "إكس" (تويتر) إلى أن الإرهابيين الاثنين تم رصدهما في منطقة عملية "المخلب-القفل".

ولفتت الوزارة، إلى تواصل عملياتها ضد تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في شمال العراق.

وقالت: "سنواصل هدم جحور الإرهابيين فوق رؤوسهم".

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل "بي كي كي" الإرهابي بمناطق متينا وزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الإرهابي الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.