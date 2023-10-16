جامعات تركية تطور قمصاناً ذكية لمراقبة العلامات الحيوية الأساسية

كشفت جامعات إيجة وإزمير وموغلا التركية عن قميص ذكي مبتكر مصمم لمراقبة العلامات الحيوية الأساسية لمرتديه، بما في ذلك معدل النبض واستهلاك الأكسجين وعدد الخطوات وتحليل العرق ومعدل التنفس. ويتمتع هذا القميص المبتكر، المدعوم من مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا بموجب برنامج 1001، بالقدرة على عرض وتسجيل هذه المقاييس الحيوية على الفور، ما يجعله مناسباً لمجموعة واسعة من التطبيقات، بدءاً من الأنشطة الرياضية وحتى الحياة اليومية.

ومن المتوقع أن يُحدث مشروع القمصان الذكية، الذي يحمل عنوان "تطوير قمصان بتقنية رصد وتعزيز أداء الرياضيين القائم على الذكاء الصناعي"، ثورةً في عالم الرياضة والنشاط البدني، حيث صمم لاستخدامه في كل من الرياضات الجماعية مثل كرة السلة والكرة الطائرة وكرة اليد، والرياضات الفردية مثل التنس وألعاب القوى.

وعلاوةً على ذلك، يمكن تسخير البيانات الفسيولوجية المجموعة، لتصميم برامج تدريب مخصصة للرياضيين، وتعزيز أدائهم وتقليل مخاطر الإصابة.

كما يتمتع القميص الذكي المبتكر أيضاً بقدرته على تلبية احتياجات الأفراد الذين يمارسون الأنشطة البدنية يومياً، مع إعطاء الأولوية لراحة المستخدم ومرونته بسبب طبيعة حياكته.

وأكد البروفيسور تولغا أكشيت من كلية علوم الرياضة بجامعة إيجة، أن المشروع لا يزال حالياً في مرحلة التطوير، ومن المقرر أن تبدأ اختبارات الأداء في نوفمبر/تشرين الثاني.

وقال: "نتوقع أن يكون هناك طلب كبير على قميصنا، وسيستحوذ على حصة سوقية كبيرة في جميع أنحاء العالم، لأنه يوفر القدرة على مراقبة العلامات الفسيولوجية بسهولة".

كما أشار أكشيت إلى أن مشاريع التكنولوجيا القابلة للارتداء السابقة، ظلت محصورةً في مرحلة التطوير دون الوصول إلى السوق، مسلطاً الضوء على الطبيعة المبتكرة والريادية لقمصانهم الذكية في هذا المجال الناشئ.

ويتصف هذا التطور في التكنولوجيا القابلة للارتداء بالقدرة على تغيير كيفية مراقبة الرياضيين وعشاق اللياقة البدنية لأدائهم البدني وتحسينه. ويمكن أن يؤدي إنشاء برامج تدريب مخصصة ومراقبة الوقت الفعلي بالاعتماد على هذه القمصان، إلى نتائج أفضل وتحسين صحة ورفاهية المستخدمين.