تركيا تطلق أول قمر صناعي محلي في يونيو/حزيران 2024

اجتاز أول قمر صناعي محلي للاتصالات في تركيا توركسات 6A، جميع الاختبارات التي تم إجراؤها حتى الآن بنجاح ومن المقرر إطلاقه في يونيو/حزيران 2024، بموجب الاتفاق مع المنصة الأمريكية Space X، وفقاً لبيان وزير النقل والبنية التحتية عبد القادر أورال أوغلو الذي جاء فيه:

"سيتم إطلاق قمرنا الصناعي الجديد توركسات 6A، في يونيو/حزيران 2024. ونحن مصممون على مواصلة جهودنا لترسيخ وجودنا في الفضاء و لنكون مؤثرين في العالم مع بداية قرن تركيا".

وذكر بيان الوزارة أن رحلة تركيا الفضائية بدأت مع القمر الصناعي توركسات 1B، وأن البلاد قطعت بمرور الوقت، خطوات كبيرة في هذا المجال، ومن المقرر أن تضع أول قمر صناعي للاتصالات المحلية توركسات 6A، في الخدمة.

وجاء في البيان أيضاً أن "قمر الاتصالات تركسات 6A سيجعل بلادنا واحدة من أول 11 دولة في العالم قادرة على إنتاج أقمار صناعية للاتصالات".

وعلاوة على ذلك، سيقدم تركسات 6A عند اكتماله خدمات عند خط طول 42 درجة شرقاً، ويقع في مدار ثابت بالنسبة للأرض على بعد 35.786 كيلومتراً منها.

"سيتم تجهيز القمر الصناعي للاتصالات المحلية والوطنية، والذي تبلغ قوته 7.5 كيلوواط، بـ 20 جهاز إرسال واستقبال. وسيقدم القمر الصناعي خدمات في نطاق كيو، وسيوفر أيضاً الوصول إلى مناطق مثل جنوب شرق آسيا، التي لم تتمكن الأقمار الصناعية السابقة من الوصول إليها".

يذكر أن تنفيذ عملية تجميع وتكامل واختبار القمر الصناعي توركسات 6A يتم من خلال التعاون بين توركسات ورئاسة الصناعات الدفاعية وشركة صناعات الفضاء التركية.

هذا وقد تم الانتهاء من إنتاج وتكامل واختبار النماذج الحرارية والهيكلية والهندسية في مشروع القمر الصناعي توركسات 6A. كما تم الانتهاء من الاختبارات الوظيفية الأولية على مستوى النظام، واختبارات الفراغ الحراري، واختبارات التوافق الاهتزازية والصوتية والكهرومغناطيسية.