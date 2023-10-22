طائرة تركية "رئاسية" محملة بمساعدات طبية لغزة تقلع إلى مصر

أقلعت طائرة رئاسية تركية من أنقرة متجهة إلى مصر، الأحد، لنقل مساعدات طبية إلى غزة، وعلى متنها 20 طبيبا متخصصا.

الطائرة التي أقلعت من مطار أسنبوغا بأنقرة باتجاه القاهرة، صباح الأحد، تحمل أدوية ومواد طبية من أجل غزة.

وسيقوم الفريق الصحي التركي الذي يضم أطباء متخصصين بالدراسات اللازمة من أجل بناء مشاف ميدانية في مطار العريش ومعبر رفح الحدودي، بالتنسيق مع وزارة الصحة المصرية.

وعبر حسابه على منصة "إكس"، أكد وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة اقلاع الطائرة من أنقرة إلى مصر لنقل مساعدات لغزة، مشيرا أنها محملة بأدوية ومستلزمات طبية، وعلى متنها 20 طبيبا متخصصا.

ولليوم السادس عشر، يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت نحو 4385 فلسطينيا، بينهم 1756 طفلا و976 سيدة، وأصابت 13561، بحسب وزارة الصحة في غزة. كما يوجد عدد غير محدد من المفقودين تحت الأنقاض.

فيما قتلت "حماس" أكثر من 1400 إسرائيلي وأصابت 5132، وفقا لوزارة الصحة الإسرائيلية. كما أسرت ما يزيد عن 200 إسرائيلي، بينهم عسكريون برتب مرتفعة، ترغب في مبادلتهم مع أكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

ويعيش في غزة نحو 2.3 مليون فلسطيني يعانون من أوضاع معيشية متردية للغاية؛ جراء حصار إسرائيلي متواصل منذ أن فازت "حماس" بالانتخابات التشريعية في 2006.