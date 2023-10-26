مساجد إسطنبول تصدح بآيات الفتح والفاتحة تضامناً مع أهلنا في فلسطين

قُرأت في مساجد مدينة إسطنبول مساء اليوم سورة الفتح والفاتحة على أرواح الفلسطينيين الذين استشهدوا في الهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة.

وتم ذلك ضمن برنامج تضامني من أجل فلسطين، بالتعاون مع رئاسة الشؤون الدينية التركية.

البرنامج التضامني نظم قبيل صلاة العشاء، وتخللته صلوات وأدعية وابتهالات دينية.

ومن بين المساجد المشاركة في البرنامج آيا صوفيا والسلطان أحمد والفاتح وتقسيم وبيوك تشكمجه.

ولليوم الـ20 يواصل الجيش الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، وقتلت 7028 فلسطينيا، بينهم 2913 طفلا و1709 سيدات و397 مسنا، وأصابت 18484 شخصا، إضافة إلى أكثر من 1950 مفقودا تحت الأنقاض.