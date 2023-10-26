وزارة الدفاع التركية: 9 طائرات نقلت مساعدات إلى مصر من أجل غزة

أعلنت وزارة الدفاع التركية، الخميس، عن شحن 213 طناً من المساعدات الإنسانية إلى مصر عبر 9 طائرات لإيصالها إلى سكان قطاع غزة الفلسطيني المحاصر.

ولفت مستشار الإعلام والعلاقات العامة في الوزارة زكي آق تورك، في إحاطة إعلامية، إلى أن وزارة الدفاع تواصل شحن المساعدات الإنسانية المعدة من أجل غزة بناء على توجيهات الرئيس رجب طيب أردوغان.

وأوضح أن 9 طائرات نقلت على خلفية الهجمات ضد غزة 213 طناً من المساعدات الغذائية والطبية والأغطية إلى مصر.

وشدّد على أن الاشتباكات بين إسرائيل وفلسطين والهجمات ضد المدنيين في غزة يجب أن تنتهي على الفور، وينبغي إعلان هدنة إنسانية على وجه السرعة.

وأكد آق تورك أن تركيا تواصل القيام بما يقع على عاتقها فيما يخص المساعدة الإنسانية، واتخاذ المبادرات اللازمة للتوصل إلى حل دائم.

في سياق متصل، قالت مصادر في وزارة الدفاع التركية إن الأنشطة الإغاثية تجاه غزة ستتواصل في الأيام القادمة.

وأكدت المصادر أن النقطة المهمة في هذا الصدد هي ضمان وصول المساعدات إلى قطاع غزة، وتهيئة البيئة اللازمة هناك.

وأشارت إلى وجود مشكلة في إدخال المساعدات الإنسانية إلى غزة في الوقت الراهن.

وذكرت المصادر أن أنشطة المساعدات ستستمر في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارات الخارجية والصحة والداخلية.

وردت المصادر على سؤال حول تصريحات الرئيس أردوغان بشأن غزة والتي قال فيها "سنواصل تفعيل كافة الوسائل الدبلوماسية، والعسكرية إذا لزم الأمر"، وما إذا كان لدى الوزارة تخطيط في هذا الاتجاه، وقالت: إن الرئيس أردوغان أدلى بالتصريحات اللازمة وأكد أن تركيا لن تتوانى أبدا عن تحمل المسؤولية.

ولفتت إلى أن القوات المسلحة التركية أنجزت بنجاح جميع المهام الموكلة إليها حتى اليوم، وأن تركيا تواصل جهودها لوقف إراقة الدماء وضمان وقف إطلاق النار وإحلال السلام.

وأضافت أن "إمكاناتنا وقدراتنا العسكرية متاحة في مسألة إيصال المساعدات الإنسانية إلى سكان غزة أيضًا".

وشدّدت على أن ما تدعو إليه تركيا هو أنه يجب على إسرائيل وقف هجماتها على المدنيين فورًا، وينبغي إنشاء ممر إنساني بشكل فوري لتلبية الاحتياجات الملحة في غزة، ويجب السماح بإدخال المواد اللازمة وخروج المصابين دون قيود.

ولليوم الـ20، يواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي استهداف غزة بغارات جوية مكثفة دمّرت أحياء بكاملها، فيما تستمر الفصائل الفلسطينية في إطلاق صواريخ من القطاع على بلدات ومدن إسرائيلية.

وظهر الخميس، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، ارتفاع حصيلة الشهداء جراء الغارات الإسرائيلية على القطاع، منذ 7 أكتوبر/تشرين الأول الجاري، إلى 7028 فلسطينياً، بينهم 2913 طفلاً و1709 سيدة و397 مسناً.