أنقرة تعلن تحييد قيادي في تنظيم "واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا

تمكنت الاستخبارات التركية من تحييد محمد عزو، أحد القيادات في تنظيم "واي بي جي/ بي كي كي" الإرهابي، شمالي سوريا.

وقالت مصادر أمنية لوكالة الأناضول، إن الاستخبارات استهدفت محمد عزو العام الماضي، لكنه نجى وأصيب بجروح حينها.

وأضافت أنه أُرسل للعلاج للخارج في ذلك الوقت، حيث عاد بعد شفائه مؤخراً إلى مدينة المالكية التابعة لمحافظة الحسكة، ما دفع الاستخبارات التركية للتحرك فور تلقيها نبأ عودته.

وأوضحت أن الاستخبارات نجحت في تحييد عزو إثر عملية شمالي سوريا.

يُذكر أن عزو كان مطلوباً للسلطات التركية بتهمة تنفيذ هجوم على مركز شرطة حدودي على طريق (جيزرة-سيلوبي) في ولاية شرناق جنوب شرقي تركيا، في فبراير 2022، ما أسفر عن مقتل جندي، وإصابة 3 آخرين.

كما عمل منسقاً لمناورات مشتركة مع القوات الأمريكية شارك فيها 250 مسلحا من تنظيم "بي واي دي/ واي بي جي" الإرهابي في المالكة بتاريخ 7 سبتمبر/ أيلول 2022، بحسب وكالة الأناضول.