أردوغان يهنئ الأتراك في الداخل والخارج بعيد الجمهورية

هنأ الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الأحد، الأتراك بمناسبة الذكرى المئة لتأسيس الجمهورية في 29 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1923.

جاء ذلك في رسالة نشرها أردوغان عبر حسابه بمنصة "إكس" (تويتر سابقاً)، قال فيها: " نشهد بفخر وحماسة الوصول إلى الذكرى المئوية لتأسيس جمهوريتنا".

وأضاف: "أهنئ من أعماق قلبي جميع مواطنينا في تركيا والقاطنين في كافة أنحاء العالم بعيد الجمهورية 29 أكتوبر".

وفي نفس السياق، نشرت الرئاسة عبر حسابه في "إكس" رسالة تهنئة بمناسبة عيد الجمهورية، قالت فيها: " نحيي بكل احترام ذكرى جميع أبطالنا على رأسهم مؤسس جمهوريتنا مصطفى كمال أتاتورك، الذين ناضلوا بإيثار في الانتصار بحرب الاستقلال وجعلوا من هذه الأرض وطننا".

وأردفت: "سنواصل العمل بكل طاقتنا من أجل رفعة الجمهورية التركية التي أسسناها عبر بذل تضحيات كبيرة قبل 100 عام، وإيصالها إلى مستوى يضاهي الحضارات المعاصرة".

في سياق متصل، زار أركان الدولة في تركيا يتقدمهم الرئيس رجب طيب أردوغان ضريح مؤسس الجمهورية مصطفى كمال أتاتورك بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية.

وبعد وضع أردوغان إكليلًا من الزهور على الضريح، وقف الجميع دقيقة صمت ثم عُزف النشيد الوطني.

وبعدها، كتب أردوغان على دفتر الزوار: " أتاتورك العزيز، نحن فخورون وسعداء كشعب ببلوغنا الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية التركية، التي سميتها "أعظم أعمالي".

وأضاف: "سعينا للمحافظة على أمانتكم بشكل مناسب خلال فترة حكمنا التي امتدت لـ21 عامًا والتي قضينا كل لحظة فيها بخدمة بلدنا وشعبنا".

وكان رفقة أردوغان؛ نائبه جودت يلماز ورئيس البرلمان نعمان قورتولموش وزعماء أحزاب الشعب الجمهوري كمال كليتشدار أوغلو والحركة القومية دولت بهتشلي و"الجيد" مرال أقشنر إضافة إلى أعضاء الحكومة ورؤساء الهيئات القضائية ورئيس هيئة الأركان وقائدة الجيش.

وتحتفل تركيا بـ"عيد الجمهورية"، في 29 أكتوبر/ تشرين الأول من كل عام، وهو ذكرى إعلان الجمهورية على يد مؤسسها مصطفى كمال أتاتورك، عام 1923.