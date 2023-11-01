أنقرة: إجراء التجهيزات لإنشاء 20 مستشفى ميدانياً من أجل غزة

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، إجراء كافة التجهيزات لإنشاء 20 مستشفى ميدانياً سواء في المنطقة القريبة من معبر رفح أو في مطار العريش المصري.

وقال قوجة، في تصريحات للصحفيين عقب اجتماع الحكومة في المجمع الرئاسي بالعاصمة أنقرة: "لدينا سفينة طبية جاهزة في الانتظار. خصصنا قرابة 40 سيارة إسعاف وهي مستعدة للعمل. أرسلنا حاضنات وأجهزة تهوية والعديد من المولدات الصغيرة والكبيرة".

وأشار إلى أن فريقاً طبياً تركياً مكوناً من 20 شخصاً إلى جانب اثنين من المديرين العامين موجودون في المنطقة هناك.

وتابع وزير الصحة التركي: "قمنا بكافة استعداداتنا لإنشاء 20 مستشفى ميدانياً سواء في المنطقة القريبة من معبر رفح أو في مطار العريش".

وأضاف قوجة: "نجري حواراً وثيقاً مع وزارتي الصحة المصرية والفلسطينية فيما يتعلق بهذه القضايا، نحن في انتظار ضمان الأمن ومنح الأذونات".

وفي إشارة إلى قصف مستشفيات قطاع غزة، ذكر الوزير أن استهداف العاملين في مجال الرعاية الصحية ومرضى السرطان وتركهم ليموتوا واستهدافهم بالقنابل يشكل جريمة حرب.

وأوضح أن مستشفى "الصداقة التركي الفلسطيني"، الذي أنشأته الوكالة التركية للتعاون والتنسيق "تيكا" وأهدته لفلسطين، يضم حالياً 80 مريضاً يتلقون العلاج من السرطان.

واستدرك قوجة: "إلا أن نقص إمدادات الأدوية عطّل علاج مرضى السرطان بشكل خطير".

والاثنين، أعلنت وزارة الصحة في غزة، أن الطابق الثالث والأخير من مستشفى الصداقة التركي الفلسطيني تعرض لقصف الطيران الإسرائيلي، ما أدى إلى وقوع أضرار جسيمة.

وأعلن مدير عام المستشفى صبحي سكيك، وقوع "أضرار بالغة" بالمستشفى جراء تعرضه لقصف مباشر من الطائرات الإسرائيلية.

ويصنف المستشفى، الذي يعد الوحيد لعلاج مرضى السرطان في غزة، ضمن أحد أكبر مشافي فلسطين.

وموّلت الحكومة التركية بناء المستشفى (2011-2017) الذي يعد من أكبر المشافي في فلسطين بمساحة 34 ألفا و800 متر مربع، ومؤلف من 3 طوابق، ويحوي 180 سريرا.

ومنذ 26 يوماً يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على قطاع غزة، أسفرت عن استشهاد وإصابة آلاف الفلسطينيين، معظمهم مدنيون وتسببت بوضع إنساني كارثي، وفق تحذيرات أطلقتها مؤسسات دولية.