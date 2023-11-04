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بلديات تركية تقاطع منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 04.11.2023 10:51
إنقاذ الضحايا بعد قصف إسرائيلي على غزة. 2/11/2023 الأناضول إنقاذ الضحايا بعد قصف إسرائيلي على غزة. 2/11/2023 (الأناضول)

أعلنت عدة بلديات كبرى في تركيا حظر بيع وتوزيع منتجات الشركات الداعمة لإسرائيل في المرافق التابعة لها بسبب الحرب على غزة.

ونشرت بلديات أرضروم وأغري وطرابزون وأوردو وغازي عنتاب وشانلي أورفة وإيلازيغ بيانات منفصلة، الجمعة، في إطار حملة المقاطعة.

وأدانت البلدات التركية في بياناتها ممارسات إسرائيل و"الجرائم ضد الإنسانية" التي ترتكبها بحق المدنيين الفلسطينيين بقطاع غزة منذ أيام.

ويواصل الجيش الإسرائيلي منذ 28 يوما "حربا مدمرة" على غزة، قتل فيها 9227 فلسطينيا، منهم 3826 طفلا و2405 سيدات، وأصاب 23516، كما قتل 145 فلسطينيا واعتقل نحو 2070 في الضفة الغربية، بحسب مصادر فلسطينية رسمية.

بينما قتلت "حماس" أكثر من 1538 إسرائيليا وأصابت 5431، وفقا لمصادر إسرائيلية رسمية، كما أسرت ما لا يقل عن 242 إسرائيليا ترغب في مبادلتهم بأكثر من 6 آلاف أسير فلسطيني، بينهم أطفال ونساء، في سجون إسرائيل.

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