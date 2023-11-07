أنقرة تعلن تدمير 12 "موقعاً إرهابياً" بعملية جوية شمالي العراق

أعلنت أنقرة، الثلاثاء، تدمير 12 موقعاً لتنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" الإرهابي، عبر عملية جوية شمالي العراق.

وذكرت وزارة الدفاع التركية، في بيان نشرته عبر وسائل التواصل الاجتماعي، أن العملية أجريت مساء الثلاثاء، واستهدفت مواقع إرهابية في منطقتي "قنديل وكارا".

وأوضحت أن العملية نُفذت لضمان أمن الحدود وإنهاء الهجمات الإرهابية من شمال العراق، عبر تحييد تنظيم "بي كي كي" الانفصالي والعناصر الإرهابية الأخرى، بما يتماشى مع حق الدفاع عن النفس وفق المادة 51 من ميثاق الأمم المتحدة.

وأشارت إلى أن الأهداف المذكورة تتكون من كهوف ومخابئ وملاجئ ومستودعات، استخدمها الإرهابيون وضمت قياديين لحظة القصف.

ولفت البيان إلى حرص وزارة الدفاع التركية على استخدام ذخائر محلية ووطنية خلال العملية.

وأكد عزيمة القوات المسلحة التركية مواصلة الحرب على الإرهاب حتى تحييد آخر عناصره، بهدف الحفاظ على أمن البلاد وسلامة شعبها.

وشددت الوزارة على اتخاذ كافة التدابير للحيلولة دون إلحاق ضرر بأي مدني أو عنصر من القوات الصديقة أو بالأصول التاريخية والثقافية والبيئة خلال العملية.