وزارة الصحة التركية ترسل سفينة طبية إلى مصر من أجل سكان غزة

قالت وزارة الصحة التركية، إن سفينة مساعدات طبية من أجل سكان قطاع غزة، ستغادر تركيا غداً الخميس متوجهة إلى مصر.

وأوضح شكري يورولماز رئيس قسم إدارة الكوارث والطوارئ في وزارة الصحة التركية، أن السفينة تحمل مستشفيات ميدانية وسيارات إسعاف وأدوية ومستلزمات طبية.

وأضاف يورولماز أن السفينة ستغادر ميناء آلسانجاق بإزمير غربي تركيا غدا الخميس إلى مصر، مشيرا إلى أن البنية التحتية الصحية في غزة يتم تدميرها بشكل كامل.

وذكر أن الناس في القطاع يعانون صعوبة الوصول إلى المستشفيات، وأن المستشفيات الميدانية مزودة بكافة المستلزمات الطبية الضرورية بما في ذلك وحدات العناية المركزة.

ومنذ 33 يوماً، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حربا على غزة دمر خلالها أحياء سكنية على رؤوس ساكنيها، وقتل فيها 10 آلاف و569 فلسطينيا، بينهم 4324 طفلا و2823 سيدة، وأصاب 26 ألفا و475، كما قتل 163 فلسطينيا واعتقل 2280 في الضفة الغربية، بحسب مصادر رسمية.