إسرائيل تعلن تدمير النصب التذكاري لسفينة مافي مرمرة في ميناء غزة

أعلن الجيش الإسرائيلي السيطرة على ميناء غزة وأنه "أسقط" النصب التذكاري لشهداء سفينة "مافي مرمرة" التركية المشاد في المرفأ.

وقال الجيش، في بيان الخميس إنه "تم إسقاط نصب تذكاري يمجد حوادث سفينة مرمرة".

وأضاف أنه "كان بعض مقاتلي وحدة 13 الخاصة للكوماندوز البحري الذين سيطروا على المرسى قد شاركوا في القتال خلال حوادث مرمرة".

وفي 31 مايو/أيار 2010، هاجم الجيش الإسرائيلي بالرصاص الحي سفن "أسطول الحرية" بينما كانت في المياه الدولية تتجه نحو غزة لفك الحصار الإسرائيلي المفروض على القطاع منذ عام 2006 وإيصال مساعدات إنسانية.

وكان من بين سفن الأسطول السفينة "مافي مرمرة" التركية وعلى متنها أكثر من 500 ناشط ومتضامن أغلبهم أتراك، استُشهد منهم 10 في الهجوم الإسرائيلي.

ومضى الجيش قائلا في بيانه، إن قوات مدرعات ووحدات خاصة سيطرت على ميناء غزة، وتم تدمير 10 فتحات أنفاق وأربعة مبانٍ.

وتابع أنه قتل 10 مقاتلين فلسطينيين في الميناء، الذي كان يخضع لسيطرة حركة "حماس"، بحسب البيان.

وحتى الساعة 11:50 لم تعقب "حماس" على ما أعلنه الجيش.

ويشن الجيش الإسرائيلي منذ 41 يوما حربا مدمرة على غزة، خلّفت 11 ألفا و500 قتيلا فلسطينيا، بينهم 4710 أطفال و3160 امرأة، فضلا عن 29 ألفا و800 مصاب، 70 بالمئة منهم أطفال ونساء، وفق مصادر رسمية فلسطينية مساء الأربعاء.