الاستخبارات التركية تحيّد مسؤولاً في "بي كي كي" الإرهابي شمالي سوريا

قالت مصادر أمنية إن الاستخبارات التركية حيّدت فخر الدين طولون، المسؤول عن تزويد تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي، بالأسلحة الثقيلة شمالي سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها إن طولون المعروف باسم "خيري سرهات" كان مدرجاً ضمن قائمة المطلوبين من قبل الإنتربول بنشرة حمراء.

وأضافت أن الإرهابي طولون كان يتولى إمداد التنظيم الإرهابي بالأسلحة الثقيلة في سوريا والعراق وإيران منذ عام 1992.

وأشارت إلى أن عملية التحييد جرت في منطقة الرميلان شمالي سوريا.

و"بي كي كي"(PKK) مدرج على قائمة الإرهاب لدى الاتحاد الأوروبي منذ عام 2004، وهو تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردا على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

و"واي بي جي"(YPG) فهو الذراع السوري لـ"بي كي كي"، وقد شنت تركيا عدة عمليات عسكرية لتطهيره شمال سوريا.