تركيا تعلن تدمير 17 هدفا لـ "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، مساء الجمعة، تدمير قواتها 17 هدفاً لتنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق.

وقالت الوزارة، في بيان، إن قواتها نفذت غارات جوية شمالي العراق في إطار حقوق الدفاع عن النفس، بهدف تحييد عناصر "بي كي كي" والتنظيمات الإرهابية الأخرى، ولضمان أمن الحدود.

ولفتت إلى أن قواتها نفذت غارات مساء الجمعة في مناطق غارا ومتينا وهاكورك وقنديل شمالي العراق، وتمكنت من تدمير 17 هدفا من ضمنها مغارات وملاجئ ومستودعات، يُعتقد أنها كانت تضم عددا من الإرهابيين القياديين.

وأضافت الوزارة أن الغارات أسفرت أيضا عن تحييد عدد من الإرهابيين.

وأكدت مواصلة العمليات ضد التنظيم الإرهابي حتى القضاء على آخر عنصر في صفوفه.