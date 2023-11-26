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رياح شديدة تتسبب بخسائر في مدن تركية وتحذيرات من شدتها الأحد

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 26.11.2023 10:28
صورة: الأناضول (صورة: الأناضول)

شهدت عدة مدن تركية، بينها العاصمة أنقرة، مساء السبت، رياحاً قوية أثرت على حركة النقل البحري، وتسببت بخسائر مادية في مختلف المدن.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان السبت، أنه من المتوقع هبوب رياح وعواصف قوية الأحد في منطقة مرمرة وبحر إيجة وغرب البحر المتوسط ووسط الأناضول والبحر الأسود وشمال شرق الأناضول، لتشمل عموم البلاد تقريباً.

وعلى إثر ذلك، ألغت شركات النقل البحرية بين إسطنبول وبورصة، الرحلات بين المدينتين.

فيما دعا والي إسطنبول داود غل المواطنين، في تغريدة على منصة "إكس"، إلى ضرورة اتخاذ أقصى درجات الحيطة والحذر تجاه الرياح القوية التي من المتوقع أن تزيد شدتها صباح الأحد.

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