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استشهاد 3 جنود أتراك شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 27.11.2023 10:06
آخر تحديث في 27.11.2023 11:41
صورة: الأناضول (صورة: الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الاثنين، استشهاد 3 من جنودها في هجوم نفذه إرهابيو تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجنود الأتراك استشهدوا في منطقة عمليات "المخلب-القفل".

وترحمت الوزارة على أرواح الشهداء وتمنت الصبر والسلوان لذويهم ولكافة أفراد الجيش وعامة الشعب التركي.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.

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