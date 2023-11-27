استشهاد 3 جنود أتراك شمالي العراق

أعلنت وزارة الدفاع التركية، فجر الاثنين، استشهاد 3 من جنودها في هجوم نفذه إرهابيو تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.

وأوضحت الوزارة في بيان، أن الجنود الأتراك استشهدوا في منطقة عمليات "المخلب-القفل".

وترحمت الوزارة على أرواح الشهداء وتمنت الصبر والسلوان لذويهم ولكافة أفراد الجيش وعامة الشعب التركي.

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمال العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة "بي كي كي" الذي يستهدف قواتها ومواطنيها، وينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.