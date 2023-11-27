الاستخبارات التركية تحيد إرهابياً بارزاً من تنظيم "بي كي كي" في سوريا

أعلنت مصادر أمنية تركية، الاثنين، تمكن جهاز الاستخبارات من تحييد الإرهابي موتلو كاجار الملقب بـ"كاركر أندوك"، مسؤول منطقة عين العرب السورية بتنظيم "بي كي كي/ واي بي جي"، في عملية أمنية داخل سوريا.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها إن "كاجار التحق بالتنظيم الإرهابي عام 1997، وشارك في عمليات إرهابية بمنطقة حفتانين شمال العراق عام 2009".

وأضافت المصادر: "الإرهابي كاجار كان قد أصيب في يده وعينه خلال اشتباكات مع قوات الأمن التركية آنذاك".

وفي عام 2023 تولى منصب مسؤول منطقة عين العرب السورية بالتنظيم الإرهابي.

وبتاريخ 24 يوليو/ تموز عام 2021، أمر كاجار بتنفيذ الهجوم الإرهابي الذي استهدف رتلاً للقوات التركية العاملة بمنطقة عملية درع الفرات، والذي استشهد فيه جنديان تركيان، وفق المصادر.

وبعد تعقّب طويل تمكنت الاستخبارات التركية من تحديد مكان إقامته في سوريا ومن ثم تحييده.