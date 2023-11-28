تحييد إرهابيين اثنين من تنظيم "بي كي كي" شمالي سوريا

قالت وزارة الدفاع التركية، الثلاثاء، إن قواتها تمكنت من تحييد عنصرين من تنظيم "بي كي كي/ واي بي جي" الإرهابي شمالي سوريا.

وذكرت الوزارة، في بيان، إن قواتها حيدت الإرهابيين بعدما أطلقا النار على منطقة عملية "درع الفرات" لزعزعة الأمن والاستقرار.

وأكدت وزارة الدفاع التركية أن عمليات إطلاق النار التي تسعى لزعزعة استقرار المنطقة "لا تمر دون عقاب".

وكانت القوات التركية نفذت في السنوات الماضية بالتعاون مع الجيش الوطني السوري، عمليات "درع الفرات" و"غصن الزيتون" و"نبع السلام" شمال سوريا، ضد تنظيمي "داعش" و"بي كي كي / واي بي جي".

وطهرت عبر العمليات الثلاث آلاف الكيلومترات من الإرهابيين، وأتاحت الفرصة أمام مئات آلاف السوريين لعودة آمنة إلى أراضيهم.