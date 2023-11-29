وزير الصحة التركي: 26 مريضاً و24 مرافقاً من غزة يصلون أنقرة اليوم

أعلن وزير الصحة التركي فخر الدين قوجة، الأربعاء، أن 50 شخصاً من غزة بينهم 26 مريضاً، سيصلون العاصمة أنقرة اليوم.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها للصحفيين بالبرلمان التركي، حيث أوضح أن بلاده أرسلت صباح الأربعاء طائرة محملة بالمساعدات الطبية إلى مصر من أجل إدخالها لغزة.

وأشار قوجة إلى أن فرق التنسيق من تركيا ومصر وإسرائيل تواصل التنسيق فيما بينها لنقل المرضى من غزة.

وأوضح أنه من المنتظر نقل 26 مريضاً إلى أنقرة اليوم بجانب 24 مرافقاً، أغلبهم من الأطفال والشبان، أصغرهم رضيع بعمر 7 شهور.

ولفت وزير الصحة التركي إلى أنه من المخطط وصول المرضى إلى أنقرة بين الساعة الثالثة والرابعة عصرا بالتوقيت المحلي (+3 تغ).