زلزال بقوة 5.1 درجة يضرب بورصة التركية ويشعر به سكان إسطنبول

ضرب زلزال بقوة 5.1 درجات على مقياس ريختر، صباح الاثنين، خليج "غمليك" في بحر مرمرة قرب سواحل ولاية بورصة شمال غربي تركيا، وشعر به سكان ولاية إسطنبول.

وقالت إدارة الكوارث والطوارئ التركية "آفاد"، في بيان على موقعها، إن "زلزالاً بقوة 5.1 درجات حدث في بحر مرمرة عند الساعة 10:42 بالتوقيت المحلي".

وأوضحت "آفاد" أن الزلزال وقع على بعد 4.73 كم عن ساحل قضاء مودانيا بولاية بورصة، على عمق 8.98 كم عن مستوى سطح البحر.

كما تم تسجيل هزة أرضية أخرى في نفس المنطقة بقوة 4.5 درجات عند الساعة 10:45 بالتوقيت المحلي تبعها هزت ارتدادية أخرى بقوة أقل من 4 درجات، بحسب موقع "آفاد".