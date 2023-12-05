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68 مواطناً تركياً يعبرون مع ذويهم من غزة إلى مصر

وكالة الأناضول للأنباء
غزة
نشر في 05.12.2023 19:49
مواطنون أتراك وذويهم يصلون مدينة إسطنبول بعد إجلائهم من قطاع غزة صورة: الأناضول مواطنون أتراك وذويهم يصلون مدينة إسطنبول بعد إجلائهم من قطاع غزة (صورة: الأناضول)

أعلنت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، عبور 68 مواطناً تركياً وذويهم نحو الأراضي المصرية قادمين من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو شهرين.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها إن المواطنين الأتراك اجتازوا الحدود نحو مصر الليلة الماضية.

ومن المنتظر أن يصلوا إلى تركيا اليوم الثلاثاء، بحسب الوكالة.

وفجر الاثنين، وصل 142 مواطناً تركياً مدينة إسطنبول بعد إجلائهم من غزة.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إجلاء 170 مواطناً وذويهم من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.

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الخبر السابق قالت مصادر في جهاز الاستخبارات التركية، الاثنين، إنه تم تحذير الجانب...
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