68 مواطناً تركياً يعبرون مع ذويهم من غزة إلى مصر

أعلنت مصادر دبلوماسية، الثلاثاء، عبور 68 مواطناً تركياً وذويهم نحو الأراضي المصرية قادمين من قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ نحو شهرين.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها إن المواطنين الأتراك اجتازوا الحدود نحو مصر الليلة الماضية.

ومن المنتظر أن يصلوا إلى تركيا اليوم الثلاثاء، بحسب الوكالة.

وفجر الاثنين، وصل 142 مواطناً تركياً مدينة إسطنبول بعد إجلائهم من غزة.

وفي 20 نوفمبر/ تشرين الثاني الماضي، أعلن وزير الخارجية التركي هاكان فيدان إجلاء 170 مواطناً وذويهم من قطاع غزة منذ اندلاع الحرب في 7 أكتوبر/ تشرين الأول.