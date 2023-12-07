ولاية هطاي التركية تستعد لاستلام ما يقرب من 7000 منزل جديد

قال مسؤول كبير إنه يجري حالياً بناء حوالي 45.186 وحدة سكنية مستقلة في هطاي، وهو ما بدأ بعد الزلازل التي وقعت في 6 فبراير/شباط، مضيفاً أنه من المقرر تسليم ما يقرب من 7000 منزل لأصحابها الشرعيين بحلول نهاية هذا الشهر.

وكتب محمد أوز حسكي وزير البيئة والعمران وتغير المناخ في منشور على منصة التواصل الاجتماعي اكس يوم السبت: "يستمر بناء 45.186 وحدة مستقلة في هطاي. وبحلول نهاية هذا الشهر، سنسلم ما مجموعه 6.979 منزلاً، منها 760 منزلاً قروياً، للمُلّاك الشرعيين" مرفقاً منشوره بمقطع فيديو للأعمال الجارية.

وبحسب بيان الوزارة، فإن بناء المنازل ومنازل القرى، الذي بدأ على الفور بعد الزلازل المدمرة التي هدمت عشرات المباني وسوتها بالأرض وخلفت ما لا يقل عن 50 ألف قتيل، يتقدم بشكل مستمر في المنطقة.

وفي هطاي، التي عانت من أكبر قدر من الأضرار من جراء الزلازل، يجري بناء منازل الكوارث ومنازل القرى التي تعكس الهندسة المعمارية الإقليمية والأفقية.

وفي منطقة كيرك هان، اكتملت 35 قطعة من أصل 40 قطعة في مشروع الإنشاءات الخرسانية المسلحة.

وفي المنازل التي تجري فيها المرحلة النهائية من الأعمال قبل التسليم، تتواصل أعمال البنية التحتية أيضاً دون انقطاع. ولا يشمل المشروع مساحات للمعيشة فحسب، بل يشمل أيضاً تنسيق الحدائق ومناطق لعب الأطفال.

وذكر أوز حسكي أنهم وصلوا إلى المرحلة النهائية في بناء منازل الزلازل في كيرك هان، وأنهم يأملون أن يسلموا مفاتيح المنازل التي تم بناؤها وفقاً للبنية التحتية الإقليمية، هذا الشهر.

هذا وقدر المسؤولون في وقت سابق تكلفة الأضرار وإعادة الإعمار في أعقاب الزلازل بنحو 100 مليار دولار.

وفي بيان منفصل على وسائل التواصل الاجتماعي، قدم الوزير يوم الأحد، معلوماتٍ تتعلق بالعمل في محافظة كلس.

وقال "سنبني إجمالي 4.058 بناءً مستقلاً تتكون من مساكن ومنازل قروية وأماكن عمل وحظائر ومستودعات. لقد أكملنا مناقصة 2.340 منزلاً ونواصل بنائها".

وأضاف: "سنسلم المنازل البالغ عددها 1.045 منزلاً لمواطنينا بحلول نهاية ديسمبر/كانون الأول. ونواصل معاً شفاء جراح زلازل 6 فبراير/شباط".

ولتلبية الاحتياجات السكنية للسكان المتضررين، بدأ بناء مساكن جديدة للناجين من الزلزال خلال فترةٍ وجيزةٍ بعد وقوع الزلازل، التي أطلق عليها اسم "كارثة القرن".

وأعلنت الوزارة في وقت سابق عن خطة المرحلة الأولى من عمليات التسليم في ولاية قهرمان مرعش أيضاً، مشيرةً إلى أنه من المتوقع تسليم حوالي 10.337 مسكناً إلى المستفيدين منها في ديسمبر/كانون الأول.