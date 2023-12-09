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أنقرة تعلن تحييد اثنين من تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق

وكالة الأناضول للأنباء
أنقرة
نشر في 09.12.2023 14:44
صورة: الأناضول (صورة: الأناضول)

أعلنت وزارة الدفاع التركية، السبت، تحييد عنصرين اثنين من تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق عبر عملية جوية.

وقالت الوزارة، في تدوينة على منصة "إكس"، إن عمليات القوات المسلحة ضد "بي كي كي" تستمر بكل حزم.

وأشارت إلى تحييد إرهابيين اثنين عبر عملية جوية، إثر رصدهما في منطقة عملية "المخلب-القفل"، شمالي العراق.

وأكدت أن "العمليات ستتواصل بحزم حتى القضاء على آخر إرهابي".

وفي 17 أبريل/ نيسان 2022، أطلقت تركيا عملية "المخلب ـ القفل" ضد معاقل تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، في مناطق متينا والزاب وأفشين ـ باسيان شمالي العراق.

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