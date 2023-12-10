مسيرات داعمة لفلسطين في عدة ولايات تركية

شهدت مدينة إسطنبول وولايات تركية أخرى، الأحد، مسيرات داعمة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على قطاع غزة، وذلك تزامناً مع اليوم العالمي لحقوق الإنسان الموافق لـ 10 ديسمبر/ كانون الأول من كل عام.

واحتشد المتظاهرون في ميدان "بيازيد" بالجانب الأوروبي من إسطنبول، حاملين لافتات تعبر عن تضامنهم مع فلسطين وأخرى تندد بالهجمات الإسرائيلية.

لاحقاً، سار المتظاهرون مشياً على الأقدام باتجاه جامع آيا صوفيا الكبير، حيث تليت هناك آيات من القرآن الكريم والأدعية، إلى جانب كلمة ألقاها بولنت يلدريم، رئيس هيئة الإغاثة الإنسانية "İHH" التركية، وهي إحدى الجهات المنظمة للفعالية.

قونية (وسط تركيا) إحدى كبرى الولايات التركية، كانت على موعد هي الأخرى مع مسيرة داعمة لفلسطين.

وتخللت المسيرة رفع الأعلام التركية والفلسطينية، إلى جانب إطلاق هتافات من قبيل "القدس شرفنا" و"القهر لإسرائيل والحرية لفلسطين".

وإلى جانب المواطنين، شارك في المسيرة رئيس بلدية قونية الكبرى أوغور إبراهيم ألطاي، وبرلمانيون عن الولاية من حزب العدالة والتنمية، إضافة إلى رؤساء بلديات أقضية في قونية.

وفي ولاية ديار بكر، جنوب شرقي تركيا، تظاهر مواطنون تلبية لدعوات منظمات مجتمع مدني، حاملين الأعلام التركية والفلسطينية.

وتجوّل المتظاهرون في بعض شوارع ديار بكر، مستقلين الدراجات الهوائية، ومطلقين شعارات منددة بإسرائيل وداعمة لفلسطين.

أما في ولاية ماردين، فقد رفع متظاهرون لافتات كتبت عليها باللغات التركية والكردية والعربية "ألف سلام من ماردين إلى غزة".

وتخللت المسيرة تلاوة أدعية وآيات من القرآن الكريم، فيما حمل المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية.

مسيرة مشابهة شهدتها ولاية باطمان (شرق) أيضاً، حيث نظّمتها منظمات مجتمع مدني مسيرة شارك فيها الأطفال أيضاً، وتخللت هتافات منددة بإسرائيل ومتضامنة مع فلسطين وغزة بالتحديد، إلى جانب تلاوة آيات قرآنية وأدعية.

وفي ولاية إلازيغ (شرق)، أدى متظاهرون صلاة الغائب على أرواح شهداء فلسطين، قبل أن يتوجهوا إلى ميدان "جمهورييت" وسط المدينة، حاملين الأعلام التركية والفلسطينية، ومطلقين هتافات مناهضة لإسرائيل.