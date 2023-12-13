أنقرة: إجلاء 1047 شخصاً من غزة منذ 8 أكتوبر

أعلنت أنقرة، الأربعاء، إجلاء ألف و47 شخصا من غزة، من مواطني تركيا وجمهورية شمال قبرص التركية وأقربائهم، منذ 8 أكتوبر/ تشرين الأول الماضي.

وقال متحدث وزارة الخارجية التركية أونجو كتشالي، في تدوينة عبر منصة "إكس"، إن الأشخاص الذين يتم إجلاؤهم يتوجهون أولا برا إلى العاصمة المصرية القاهرة، ثم جوا إلى إسطنبول.

وأكد أن هدف تركيا يتمثل في استكمال إجلاء جميع المواطنين الأتراك من غزة بأمان وفي أقرب وقت.

ومنذ 7 أكتوبر، يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة خلّفت حتى مساء الثلاثاء، 18 ألفا و412 شهيداً، و50 ألفاً و100 مصاب، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية و"كارثة إنسانية غير مسبوقة"، بحسب مصادر رسمية فلسطينية.