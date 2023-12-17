تركيا ترسل الرحلة الاستكشافية العلمية الثامنة للقطب الجنوبي الشهر القادم

حصل عالمان من جامعة ريزة، على الدعم لمشاريعهما المقدمة إلى مجلس البحث العلمي والتكنولوجي في تركيا "توبيتاك". وهما الآن يستعدان للشروع في البعثة العلمية الوطنية الثامنة لأنتاركتيكا، تحت رعاية الرئاسة في يناير/كانون الثاني 2024.

ويهدف بحث البروفيسور أرطغرل أغرباش والأستاذ المساعد أولغن آيتان، إلى استكشاف المخاطر المحتملة على النظام البيئي وتغير المناخ والتلوث بالجسيمات البلاستيكية، في جزيرة حدوة الحصان المعروفة باسم هورس شو في شبه جزيرة أنتاركتيكا.

ومن المقرر أن يقوم أغرباش بتحليل التحولات في البيئة البحرية لفهم تأثير تغير المناخ على القارة، من خلال مشروع "تحديد نسب المجموعة الوظيفية للعوالق النباتية عن طريق تحليل صبغات HPLC". وفي الوقت نفسه، سيقوم آيتان بالتحقيق في التلوث البلاستيكي والتهديدات المحتملة على النظام البيئي في جزيرة هورس شو، في إطار مشروع "التلوث البلاستيكي، المصادر وتحليل المخاطر".

وقبل مغادرتهما إلى القارة القطبية الجنوبية، سيخضع العالمان لتقييمات صحية، حيث أرسل الفريق الأكاديمي بعض معداته مسبقاً، وسيشارك في البحث في الجزيرة التي تقع على بعد حوالي 14.500 كيلومتر من تركيا، في إقامة تمتد شهراً واحداً، بعد رحلة سفر مكونةً من 3 مراحل.

وأعرب أغرباش عن حماسه للبعثة القادمة، مسلطاً الضوء على أهمية القارة القطبية الجنوبية باعتبارها أكبر نظامٍ بيئيٍ معزولٍ في العالم. وشدد على الجهد الجماعي الذي تبذله العديد من البلدان ومنها تركيا، في إجراء دراساتٍ تساهم في مستقبل العالم من الناحية العلمية. وأكد شعوره بالفخر في تمثيل بلاده والجامعة في الذكرى المئوية لتأسيس الجمهورية، بهدف تعزيز الرؤية العالمية من خلال مساهماتهم العلمية.

وأضاف: "نتوقع أن تكون هذه الرحلة الاستكشافية علامة فارقة، تعزز الحضور الدولي لبلادنا. بكل فخر وإصرار وتفاني، نحن واثقون من تحقيق النجاح وصنع التاريخ بإنجازاتنا".

تجدر الإشارة إلى أنه في وقتٍ سابقٍ من هذا العام، تم تنفيذ البعثة العلمية الوطنية السابعة لأنتاركتيكا تحت رعاية الرئاسة وبتنسيق من معهد توبيتاك للأبحاث القطبية، من إسطنبول إلى القارة القطبية الجنوبية بمشاركة 19 عالماً، حيث قامت بأنواع عديدة من الأبحاث عبر 6 بعثات علمية إلى القطب الجنوبي.