رئيس أركان الجيش الإثيوبي يقلد مدير شركة بايكار التركية وسام الشرف

قلّد رئيس أركان الجيش الإثيوبي المشير بيرهانو جولا المدير العام لشركة "بايكار" لصناعة المسيرات التركية خلوق بيرقدار، وسام الشرف الإثيوبي.

وجاء تقليد بيرقدار الوسام في إطار مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 88 لتأسيس القوات الجوية الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا، أمس السبت.

وأمام رئيس الوزراء آبي أحمد، قلّد رئيس أركان الجيش، وقائد القوات الجوية الفريق يلما ميرداسا، المدير العام لـ"بايكار" وسام الشرف تقديرا لمساهمته في تعزيز وتطوير قدرات القوات الجوية الإثيوبية.

يُذكر أن أوكرانيا وأذربيجان وبوركينا فاسو ومالي وقرغيزيا وكوسوفو كرمت سابقا خلوق بيرقدار بأوسمة مختلفة، إزاء إسهامات "بايكار" في بلدانهم.

وشركة "بايكار" التركية تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد من مصنعي الطائرات المسيرة القلائل في العالم.