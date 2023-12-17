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رئيس أركان الجيش الإثيوبي يقلد مدير شركة بايكار التركية وسام الشرف

وكالة الأناضول للأنباء
اسطنبول
نشر في 17.12.2023 10:27
شركات تركية مثل Aselsan وBaykar وBMC وCanik، ي معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية EDEX 2023. 4/12/2023 الأناضول شركات تركية مثل Aselsan وBaykar وBMC وCanik، ي معرض مصر الدولي للصناعات الدفاعية (EDEX 2023). 4/12/2023 (الأناضول)

قلّد رئيس أركان الجيش الإثيوبي المشير بيرهانو جولا المدير العام لشركة "بايكار" لصناعة المسيرات التركية خلوق بيرقدار، وسام الشرف الإثيوبي.

وجاء تقليد بيرقدار الوسام في إطار مراسم الاحتفال بالذكرى الـ 88 لتأسيس القوات الجوية الإثيوبية بالعاصمة أديس أبابا، أمس السبت.

وأمام رئيس الوزراء آبي أحمد، قلّد رئيس أركان الجيش، وقائد القوات الجوية الفريق يلما ميرداسا، المدير العام لـ"بايكار" وسام الشرف تقديرا لمساهمته في تعزيز وتطوير قدرات القوات الجوية الإثيوبية.

يُذكر أن أوكرانيا وأذربيجان وبوركينا فاسو ومالي وقرغيزيا وكوسوفو كرمت سابقا خلوق بيرقدار بأوسمة مختلفة، إزاء إسهامات "بايكار" في بلدانهم.

وشركة "بايكار" التركية تعمل في مجال الدفاع والطيران منذ 1984، وتعد من مصنعي الطائرات المسيرة القلائل في العالم.

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