تركيا.. زلزال بقوة 4.3 في ولاية غوموش خانة وآخر في يالوفا بقوة 4.1

سجل زلزال بقوة 4.3 درجات على مقياس ريختر، منتصف ليلة الأحد-الاثنين، في ولاية غوموش خانة شمالي شرق تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في بيان، أن الزلزال وقع الساعة 01.15 (3+ تغ)، ومركزه منطقة كلكيت.

وأضاف البيان، أن الزلزال وقع على عمق 15.03 كلم.

ولم يشر البيان إلى وقوع خسائر في الأرواح أو الممتلكات.

وفي يالوفا..

كما ضرب زلزال بقوة 4.1 درجات، الأحد، قبالة سواحل ولاية يالوفا في بحر مرمرة شمال غربي تركيا.

وذكرت إدارة الكوارث والطوارئ (آفاد) في بيانها، أن الزلزال وقع الساعة 23.53 (3+ تغ) قبالة شاطئ منطقة "جنارجق".

وأضاف البيان، أن الزلزال وقع على عمق 11.18 كلم في بحر مرمرة، وعلى مسافة 8.52 كم من شاطئ جنارجق.

في السياق، قالت والية يالوفا، حلية قايا، إن الولاية لم تتلق أي بلاغات عن وقوع خسائر في الولاية.