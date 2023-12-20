المسيرة التركية المسلحة "بيرقدار TB3" تجتاز بنجاح الاختبار 13

أعلنت شركة "بايكار" التركية للصناعات الدفاعية، الأربعاء، اجتياز المسيرة المسلحة "بيرقدار TB3"، بنجاح اختبار الطيران الثالث عشر.

وقالت الشركة، في بيان، إن المسيرة "بيرقدار TB3" اجتازت بنجاح اختبار الطيران 13، وإنها حلقت 32 ساعة في الجو في إطار اختبار أداء النظام والتحمل على ارتفاعات متوسطة.

وأشارت "بايكار" إلى أن ارتفاع الاختبار بلغ 20 ألف قدم.

وفي أكتوبر/ تشرين الأول الماضي أعلنت "بايكار" اجتياز "بيرقدار TB3" بنجاح أول اختبار طيران لها.

وطورت "بايكار" المسيرة "بيرقدار TB3" بإمكانات وطنية، وتتمتع بقدرة على الإقلاع والهبوط من السفن ذات المدارج القصيرة، والقيام بمهام الاستطلاع والمراقبة وجمع المعلومات الاستخباراتية، كما يمكن تزويدها بذخائر وأسلحة ذكية تحملها تحت جناحيها.

وجرى تصميمها لتكون مناسبة للاستعمال في حاملات المروحيات والطائرات على حد سواء، بفضل جناحيها القابلين للطي.

وعرضت الشركة مسيرتها لأول مرة في مهرجان تكنوفيست (TEKNOFEST)، الذي يُعد الأكبر عالميًا في مجال تكنولوجيا الطيران والفضاء بإسطنبول في أبريل/ نيسان الماضي.