جامعة اسطنبول التقنية تطلق مبادرة "الانفجار الكبير" لمنح 44 مليون دولار لكبار المبتكرين

قامت إدارة المجمع العلمي التابع لجامعة إسطنبول التقنية، بإطلاق تحدي "بيغ بانغ" Big Bang أو الانفجار الكبير، الذي يجمع رواد الأعمال والمستثمرين حيث شهد التحدي توزيعاً قياسياً للاستثمارات والجوائز. واستعرض الحدث الذي استمر يومين 50 شركة ناشئة مبتكرة عبر 8 مراحل مختلفة، تغطي قطاعات مختلفة من التنقل إلى الذكاء الاصطناعي وتقنيات التمويل.

وجمع الحدث في عامه الثاني عشر، تحت عنوان "تخيل وتجرأ ونفذ"، رواد الأعمال والمستثمرين والشركات وعشاق التكنولوجيا، وحطم الرقم القياسي الخاص به من خلال الوصول إلى 44 مليون دولار في شكل جوائز وأموال واستثمارات. وقد تم تجاوز المكافآت والنقد والاستثمارات للعام الماضي البالغ 12.5 مليون دولار بمقدار 3.5 مرة، ما يدل على الأهمية المتزايدة لهذا الحدث في مشهد ريادة الأعمال التركي.

ويُعزى نجاح هذا الحدث إلى مركز المجمع العلمي الشهير التابع للجامعة، والذي ضمن ريادة تركيا العالمية في برامج حضانة الشركات الناشئة. وقد عرض التحدي 10 متأهلين للتصفيات النهائية من بين 50 شركة ناشئة، ما جذب اهتماماً كبيراً من المستثمرين.

اكتشافات المرحلة المبكرة

قدمت الشركات الناشئة المتخصصة في مجالات الطاقة والسيارات والتنقل والتقنيات المالية، وخاصة الذكاء الاصطناعي، عروضها عبر 8 مراحل مختلفة، في محاولة لجذب انتباه المستثمرين. وسعى المستثمرون إلى توسيع محافظهم الاستثمارية من خلال استكشاف المشاريع المبكرة التي تتمتع بإمكانات كبيرة.

وبينما لا يعكس المشهد الحالي لريادة الأعمال وفرة من الاستثمارات للشركات الناشئة، فإن مؤسسات مثل جامعة اسطنبول التقنية تعمل على تسهيل وصول المستثمرين إلى المشاريع في مرحلة مبكرة. وشددت غولسون صاغلامار رئيسة مجلس إدارة المركز العلمي التابع للجامعة، على أن نجاح المؤسسة متجذر في معايير مماثلة تم تحديدها في الأبحاث المتعلقة بالنظم البيئية العالمية الناجحة للتكنولوجيا والابتكار.

واختتمت صاغلامار كلمتها بالتأكيد على دور الشباب في تشكيل مستقبل البلاد، قائلة: "أنتم أيها الشباب مستقبل أمتنا".

من جانبه أكد أتيلا ديكباش المدير العام للمركز العلمي، أن جوائزهم الدولية مهدت الطريق لزيادة ملحوظة في الاهتمام بالنظام البيئي لريادة الأعمال في تركيا.

وأعرب ديكباش عن رغبتهم المستمرة في الارتقاء بأهدافهم كل عام، مستشهداً بالمسؤولية الملقاة على عاتقهم بفوزهم بلقب أفضل مركز حضانة للشركات الناشئة في العالم.

وأضاف: "نريد أن نرفع الهدف إلى مستوى أعلى قليلاً كل عام. مثلما أن الفوز بجائزة أفضل مركز حضانة في العالم يرفع مستوى النظام البيئي لريادة الأعمال، فإنه يجلب لنا أيضاً مسؤوليات كبيرة. وقد شهدنا هذا العام، الإثارة والحماس من الشركات الناشئة في نهائيات تحدي الانفجار الكبير. وكما هو الحال دائماً، أبدى المستثمرون اهتماماً كبيراً بالنهائيات، وانضموا إلى رواد الأعمال لدينا في حماستهم بالجوائز والاستثمارات".

وشهد الحدث أيضاً إعلان جمعية مصدري السيارات التركية عن جائزة قدرها مليون ليرة تركية سيتم تقاسمها بين 5 شركات ناشئة. كما استحوذت الشركات الناشئة الموجهة نحو الطاقة على الأضواء في نهائيات "الانفجار الكبير". وساهمت هيئة تنظيم سوق الطاقة في تركيا وشركة Elder بجائزة بقيمة مليون ليرة تركية، تم تقاسمها بين 4 مشاريع.

المشاريع المدعومة بالذكاء الاصطناعي تستمر في "تعزيز المستقبل"

وفي إطار الالتزام المستمر بدعم رواد الأعمال في المراحل الأولى، تحفل بيئة المشاريع الناشئة ببرامج تسريع بدء التشغيل، حيث اختتمت بنجاح النسخة الخامسة من برنامج تسريع المشاريع "Boost The Future"، الذي تم تنظيمه بالتعاون بين Endeavour Türkiye وAkbank. وخلال يوم العرض الذي أقيم في مركز صابانجي، قامت الشركات الناشئة التي تلقت دعماً تدريبياً وتوجيهاً مكثفاً على مدار 3 أشهر، بعرض مشاريعها على المستثمرين والشخصيات البارزة في النظام البيئي لريادة الأعمال.

وقد عرض برنامج هذا العام 12 من رواد الأعمال من قطاعات متنوعة مثل التقنيات المالية والألعاب وتجارة التجزئة، الذين جذبوا الاهتمام بحلولهم المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كما أتيح لرواد الأعمال فرصة تحسين أفكارهم التجارية وحصلوا على الدعم للتوسع دولياً.

وفي كلمتها خلال الحفل، قالت بورجو جيفيليك يوجة نائبة المدير العام المسؤولة عن الخدمات المصرفية الشخصية والحلول الرقمية في Akbank وعضو مجلس إدارة Endeavour Türkiye، إنهم يعتقدون أن ريادة الأعمال أمر بالغ الأهمية في الاقتصادات النامية وخلق القيمة وفرص العمل.

وأضافت: "بعد عملية مكثفة استمرت 3 أشهر، سلطنا الضوء على التقدم الذي أحرزته مشاريعنا في الانتشار والنمو والتوسع عالمياً في يوم العرض التجريبي الخاص بنا. لقد برز رواد الأعمال لدينا، الذين التقوا مع كبار المستثمرين في بلدنا، بقدراتهم الشاملة على خلق القيمة". معلقةً: "نحن سعداء بالقيمة التي أنشأناها. ومن خلال شبكتنا من المرشدين ذوي الخبرة وبرنامج التسريع الناجح والفرص المبتكرة، سنستمر في تمكين المستقبل".

مستقبل تركيا

أعرب إمرة كورتيبيلي رئيس مجلس إدارة منظمة Endeavour Türkiye، عن مهمة المنظمة المتمثلة في أن تكون منصة عالمية لرواد الأعمال الرائدين الذين يقودون تركيا نحو المستقبل.

وقال: "باعتبارنا كياناً دولياً يعمل في ما يقرب من 40 سوقاً، على مدى السنوات الـ 16 الماضية، وقفنا إلى جانب جميع المبادرات التي أصبحت الأكثر شهرةً في تركيا اليوم، والتي أصبحت نماذج يُحتذى بها في ريادة الأعمال. ونحن ندعم رواد الأعمال أصحاب الرؤى في تحقيق أحلامهم وندعم أيضاً أولئك الذين يعتزمون تغيير العالم، ومواصلة رحلتهم بلا خوف".

وأوضح أن رواد الأعمال والشركات، الذين يقومون بتوجيه الجيل الجديد من رواد الأعمال والاستثمار فيه، يساهمون في نمو النظام البيئي ويخلقون "تأثيراً مضاعفاً"، ويلعبون دوراً مهماً في تشكيل مسار البلدان والعالم.

خريطة الطريق للمشاريع الناجحة

تتمتع إحدى شركات الاتصالات والتكنولوجيا الرائدة في تركيا، Türk Telekom's Pilot، وهي واحدة من أقدم برامج التسريع في النظام البيئي للشركات الناشئة، بخبرة تزيد عن عقد من الزمن.

ويوفر البرنامج فرصاً للتعاون مع Türk Telekom وإمكانيات استثمارية من ذراع رأس المال الاستثماري TT Ventures والدعم النقدي والتدريب والتوجيه والاتصالات التجارية وإمكانية الوصول إلى المستثمرين والمساحات المكتبية والبنية التحتية التكنولوجية والدعم الترويجي.

وعلى مدار البرنامج الذي يستمر لمدة 12 أسبوعاً، تقوم الفرق بتطوير نموذج عمل تم التحقق من صحته استناداً إلى الحد الأدنى من المنتج القابل للتطبيق. وقامت الفرق التي أكملت البرنامج بنجاح بتقديم أفضل لاعب ونموذج أعمال مطور في حدث يوم العرض الذي حضره مستثمرون رواد. ومن بين الفرق الناجحة في نهاية البرنامج، تتم دعوة الفرق المختارة إلى البرنامج الأمريكي.

كما أعلن صندوق رأس المال الاستثماري التركي الرائد Boğaziçi Ventures، عن استثمار آخر في صناعة الألعاب قبل نهاية عام 2023.

وقام الصندوق بتضمين Last Bite Games، المعروفة بإبداعها وتصميماتها الأصلية، في محفظة BV Growth Fund. ووصلت استثمارات Boğaziçi Ventures في شركات الألعاب الآن إلى 28 استثماراً، ويتبنى الصندوق نهجاً مبتكراً لتطوير الألعاب وتعزيز وجوده في الصناعة.

وبهدف المساهمة في تعزيز قوة تركيا في مجال التقنيات السحابية، أبرمت SabancıDx وMicrosoft اتفاقية تعاون استراتيجي في مجال التقنيات السحابية، ما سيوفر حلولاً سحابية هجينة تلبي الاحتياجات المحلية والعالمية. وبالإضافة إلى ذلك، ستقوم الشركتان بإنشاء مركز حلول يجمع بين قدرات السحابة الهجينة والذكاء الاصطناعي مع النظام البيئي المحلي في مبادرة رائدة.

وسيمكن هذا التعاون شركة SabancıDx، إحدى شركات التكنولوجيا الرائدة في تركيا، من الترويج لخدمات البنية التحتية السحابية الهجينة المدعومة بالذكاء الاصطناعي. كذلسيتمتع عملاء الشركتين أيضاً بمزايا حلول Microsoft Azure السحابية على نطاق عالمي ومحلي.