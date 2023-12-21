مؤسسة حقوقية تركية تنشئ لجنة لمراقبة انتهاكات حقوق الإنسان بغزة

أعلنت مؤسسة حقوق الإنسان والمساواة التركية "TİHEK"، تأسيس لجنة لإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان بقطاع غزة ومراقبتها، مشيرة أنها "تبذل جهوداً لمحاكمة مجرمي الحرب في إطار القانون الجنائي الدولي".

وتطرق رئيس المؤسسة محرم قليج، خلال ندوة الخميس، إلى المأساة الإنسانية في قطاع غزة الذي يتعرض لحرب إسرائيلية مدمرة منذ شهرين ونصف.

ولفت إلى أنه في المرحلة الراهنة تقع مسؤوليات كبيرة على عاتق المجتمع العلمي والأكاديميين والناشطين في مجال حقوق الإنسان بشأن ما يحدث في غزة.

وذكر أن TİHEK بصفتها عضو في مجلس الاتحاد الأوروبي تسعى جاهدة لتنفيذ جميع آليات النظام وفي مقدمته الاتفاقية الأوروبية لحقوق الإنسان.

وأضاف قليج: "إننا لا نواجه انتهاكًا لقانون حقوق الإنسان فحسب، بل أيضًا لجميع عناصر القانون الإنساني".

واختتم بالقول: "نبذل جهودًا من أجل محاكمة مجرمي الحرب في إطار القانون الجنائي الدولي، لقد أنشأنا لجنة ستقوم بإعداد تقارير عن انتهاكات حقوق الإنسان في غزة ومراقبتها، وتواصل لجنتنا أنشطتها".

ومنذ 7 أكتوبر/تشرين أول الماضي يشن جيش الاحتلال الإسرائيلي حرباً مدمرة على غزة، خلّفت حتى الأربعاء 20 ألف شهيد فلسطيني و52 ألفاً و600 جريح، معظمهم أطفال ونساء، ودماراً هائلاً في البنية التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.