أنقرة تعلن تحييد قيادي في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق

أعلنت مصادر أمنية عن تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد المدعو "محمد شفا أكمان"، الملقب "باهوز زاغروس"، الذي كان يتولى ما يسمى "مسؤول السليمانية" لدى تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" الإرهابي.

ونقلت وكالة الأناضول عن المصادر قولها إن "أكمان" انتسب إلى التنظيم الإرهابي عام 2005، وكان ينشط في صفوفه تحت ما يسمى "مسؤول السليمانية" شمالي العراق.

وأوضحت المصادر أن الإرهابي كان يستعد لتنفيذ هجوم ضد تركيا، قبل أن يقوم جهاز الاستخبارات بتحييده في "عملية دقيقة".

و"بي كي كي" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردتً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

والأحد، أعلن وزير الدفاع التركي تحييد 30 إرهابياً شمالي العراق بعد استشهاد 12 من جنودها في هجوم شنه تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.