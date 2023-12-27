أنقرة تعلن تحييد قيادية في تنظيم "بي كي كي" الإرهابي شمالي العراق

كشفت مصادر أمنية تركية عن تمكن الاستخبارات التركية من تحييد القيادية في تنظيم "بي كي كي/ كا جي كا/ هي بي جي" الإرهابي "زينب أيفري" الملقبة بـ"أرين أري"، شمالي العراق.

وأوضحت المصادر، لوكالة الأناضول، الأربعاء، أن "أيفري مسؤولة الأنشطة النسائية الإرهابية على الحدود الإيرانية ـ العراقية، ورصدت الاستخبارات موقعها في منطقة "بنجيفين" بريف محافظة السليمانية".

وأكدت المصادر أن الاستخبارات تمكنت من تحييد أيفري عبر "عملية دقيقة" قبل تنفيذها لمخطط شن عمل إرهابي ضد قواعد عسكرية تركية شمالي العراق.

و"بي كي كي" تنظيم إرهابي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران، وتقوم تركيا بمكافحته ردتً على هجمات يشنها ضد مواطنيها وقواتها.

والاثنين، أعلنت مصادر أمنية عن تمكن جهاز الاستخبارات التركي من تحييد المدعو "محمد شفا أكمان"، الملقب "باهوز زاغروس"، الذي كان يتولى ما يسمى "مسؤول السليمانية" لدى تنظيم "بي كي كي/ كي جي كي" الإرهابي.

والأحد، أعلن وزير الدفاع التركي تحييد 30 إرهابياً شمالي العراق بعد استشهاد 12 من جنودها في هجوم شنه تنظيم "بي كي كي" الإرهابي.