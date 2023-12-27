وزير الدفاع التركي: قواتنا حيّدت إرهابياً شمالي سوريا والعراق

أعلن وزير الدفاع التركي يشار غولر، الأربعاء، تحييد قوات بلاده 59 إرهابياً شمالي سوريا والعراق، في غارات جوية وعمليات استهداف أخرى.

جاء ذلك في تصريحات أدلى بها، خلال اجتماع عبر اتصال مرئي، شارك فيه رئيس هيئة الأركان متين غوراك، وقادة القوات البرية والبحرية والجوية، إلى جانب قادة آخرين في الجيش داخل البلاد وخارجها، بحسب بيان لوزارة الدفاع.

وأضاف غولر أن سلاح الجو التركي نفذ غارات جوية على 71 هدفاً شمالي سوريا والعراق، رداً على الهجمات الإرهابية التي استهدفت مواقع لقوات بلاده شمالي العراق، يومي الجمعة والسبت الماضيين، وأسفرت عن استشهاد 12 عسكريا.

وأوضح أن الغارات الجوية أسفرت مع عمليات أخرى عن تحييد 59 إرهابياً شمالي سوريا والعراق.

وأكد وزير الدفاع التركي أن كفاح تركيا للإرهاب سيتواصل دون هوادة حتى القضاء على آخر عناصره، بحسب تعبيره.

ونهاية الأسبوع الفائت، أعلنت وزارة الدفاع التركية استشهاد 12 من جنودها في اشتباكات مع إرهابيي تنظيم "بي كي كي" شمالي العراق.

وتنفذ تركيا عمليات لمكافحة تنظيم "بي كي كي" الإرهابي، الذي ينشط في عدة دول بالمنطقة بينها سوريا والعراق وإيران.