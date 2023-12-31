مظاهرة في غازي عنتاب التركية ضد الحرب الإسرائيلية على غزة

خرجت في ولاية غازي عنتاب جنوبي تركيا، الأحد، مظاهرة حاشدة للاحتجاج على الحرب الإسرائيلية ضد قطاع غزة، التي أسفرت عن استشهاد أكثر من 21 ألف فلسطيني وإصابة آلاف آخرين.

وتجمع المواطنون في حديقة "كيركاياك" للمشاركة في المظاهرة التي نظمتها منصة القدس ومنصة دعم فلسطين.

وأطلقت على المظاهرة اسم "الرحمة لشهدائنا والدعم لفلسطين والإدانة لإسرائيل".

ورفع المتظاهرون الأعلام التركية والفلسطينية وأطلقوا هتافات مؤيدة لفلسطين ومنددة بالهجمات الإسرائيلية على غزة.

ويشن جيش الاحتلال الإسرائيلي، منذ السابع من أكتوبر/ تشرين الأول الماضي، حرباً مدمرة على قطاع غزة، خلّفت عشرات الآلاف من الشهداء والجرحى، ودماراً هائلاً في البنى التحتية وكارثة إنسانية غير مسبوقة، وفقاً لسلطات القطاع والأمم المتحدة.